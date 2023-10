Este diario se hacía eco el domingo de la voz de los pueblos de Zamora que salían a la calle ante la llamada de la revuelta de la España Vaciada. Para decir en Tábara que la población es mayor y "sin posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías que impone el sistema sanitario". Para denunciar en Sayago "la carencia de servicios, consultorios médicos entidades bancarias, comercios, acceso a internet y a lugares de encuentro y ocio". Para reflexionar en Fermoselle que "sin población se nos van los servicios". Uniéndose al movimiento "Yo paro por mi pueblo" ante el ayuntamiento de Rionegro del Puente, en la escalera de la iglesia en La Hiniesta, y en cada casa con el lar apagado en el corazón de cada pueblo vaciado para decirnos: "Quiero mi hogar en este lugar".

También se lamentaba en las páginas de este diario el primer ganadero de apellido Corrales que cuida como un Ángel al ganado "comido por el mosquito" de la enfermedad hemorrágica en Fuentesaúco, diciéndonos: "Esto ha sido un sinvivir".

Todos los días se alzan voces de los que aún tenemos hogar en este lugar que desde tiempos históricos se olvidaba, "allí en Castilla la Vieja un lugar se me olvidaba". Y en todas las comarcas, en los 248 municipios, y en cada uno de los 520 pueblos de Zamora decimos que estamos muy preocupados: por la despoblación y por el paro; por la enfermedad hemorrágica de las vacas que se nos mueren sin recibir ayudas; porque el agua vuelve a estar contaminada por nitratos; porque los consultorios médicos que dice el consejero que están abiertos están cerrados; porque seguimos sin cobertura del móvil para poder llamar al médico o al taxi para ir al centro de salud y sin Internet para hacer los trámites; porque la Junta acaba de repartir las ayudas ZIS y otra vez se queda fuera La Culebra que se quemó; porque ni las carreteras son buenas y seguras ni los billetes del AVE son baratos; porque lo que es caro es la subida de los alimentos en el mercado y no en origen y por ello nuestros ganaderos y agricultores se arruinan. Y por miles de problemas diarios que son el pan nuestro de cada día.

El PP se dedica a intentar que no pueda formar gobierno el segundo ganador de las elecciones generales, Pedro Sánchez, al que se le acusa de negociar con independentistas y golpistas para ser presidente, y a cambio de una ley de amnistía

Y mientras esto sucede entre la gente de Zamora: ¿Qué pasa en la Diputación que representa institucionalmente a los pueblos zamoranos? ¿Qué debates preocupan a nuestros dignos diputados ocupados en el gobierno de tamaña institución?

Pues sí, seguramente han acertado. La preocupación de los mandatarios de la Diputación zamorana es la misma de los dirigentes de su partido que se han ido a Barcelona a manifestarse: el Sr. Fejóo, ganador y perdedor al mismo tiempo como esos gallegos que no se sabe si suben o bajan la escalera; y la Sra. Ayuso, famosa dirigente actual de la Comunidad de Madrid que sigue en manos del PP desde que hace veinte años otra famosa Sra. Aguirre, de nombre Esperanza y que lo fue, comprara los votos de dos diputados socialistas para gobernar en el conocido "tamallazo", donde se vendieron Tamallo y Sáez.

Por cierto, con el fin de que no vuelvan a olvidarse del rincón que "de un lado lo cerca el Duero, del otro peña tajada", la Diputación zamorana ya fue pionera en su día de una forma tan legítima y decente de llegar al poder como comprar los votos. Fue en 1987, cuando Alianza Popular perdió la mayoría absoluta y el PSOE y el CDS se ponían de acuerdo para gobernar la diputación en el que se llamó el Pacto de los Luises (por Luis Malmierca y Luis Rodríguez San León), que se quedó en pacto de borrajas porque compraron el voto del diputado socialista -con perdón por el socialismo- Antorrena.

Antorrenazo y tamayazo, por orden histórico, que el PP ha estado esperando como agua de otoño para conseguir la presidencia del gobierno de España hasta el último momento. Y que afortunadamente en este caso –de momento al menos- no se ha cumplido el dicho de que a la tercera va la vencida.

Viene esto al caso de que la derecha política sí sabe hacer las cosas bien, o sea, con la hipocresía suficiente para quedar como señores y señoras cuando acceden al gobierno comprando votos, mientras los comprados cargan con la vergüenza de la traición y dan el nombre al repugnante acto: caso Antorrena en lugar de caso Luis Cid en la diputación zamorana, o "tamayazo" en lugar de "aguirrazo" en la comunidad madrileña.

Viene al caso lo dicho, porque como el PP no ha podido comprar los votos de nadie para formar gobierno, se dedica a intentar que no pueda formarlo el segundo ganador de las elecciones generales, el Sr. Sánchez, al que se le acusa de negociar con independentistas y golpistas para ser presidente, y a cambio de una ley de amnistía.

¡Vamos, hombre! a quien se le ocurre negociar cuando lo más fácil es comprar los votos o hablar catalán en la intimidad con un tal Pujol, que ese sí fue beneficiario de la amnistía fiscal de Rajoy en el año 2012. Una amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 personas, entre ellas los Pujol, Rato, Bárcenas, los Franco, y Diego Torres, el exsocio de Urdangarín. Una amnistía tan legal que fue anulada por el Tribunal Constitucional 5 años después aunque la anulación no tuvo efecto, "porque ni limpia ni borra delitos", según dijo Rajoy.

Y viene al caso sobre todo, porque continuando con el hogar zamorano, lo que preocupa a los diputados del PP es que su partido no ha podido llegar al gobierno de vencedores, y no la situación de Zamora. Y por ello en la Diputación y en todos los ayuntamientos presentaron propuestas contra una ley de amnistía que no existe. ¡Tranquilos todos! que no se trata de una ley de amnistía fiscal, que esas son las buenas para la derecha que ya ha presentado cuatro, amnistiando a los respetables defraudadores al fisco y a los ingresos de España, tan necesarios para esta tierra.

El miedo a perder el gobierno de España que no han ganado, les ha llevado a ponerse la venda antes de la herida, porque en este momento no hay ni un borrador de ley de amnistía. El miedo a un gobierno con pactos en lugar que con compra-venta de votos les ha llevado a manifestarse preventivamente y a tachar de "franquestein" cualquier intento de diálogo. Y la falta de sensibilidad hacia los problemas de los zamoranos les ha llevado a utilizar la diputación de la Zamora vaciada y con graves problemas sociales en beneficio de su partido.

Han llegado a decir que la amnistía es la culpable de la falta de desarrollo de Zamora, ése que citábamos al principio de este escrito porque es de lo que hablan los zamoranos que han salido a la puerta del ayuntamiento, de la iglesia o del centro de salud para decir que necesitan que se les ayude desde todas las instituciones, especialmente las cercanas, como la Diputación. ¿Alguien puede pensar que algo que no existe, la ley de amnistía tan temida, es la causa de nuestra pobreza y emigración desde al menos los años sesenta del pasado siglo?

"Quiero mi hogar en este lugar", decían los zamoranos, recordando que la despoblación es el mayor problema de Zamora, y que es debido a que durante muchos años han tenido que emigrar en busca de trabajo a otros lugares, entre ellos a Cataluña. Donde tal vez algún zamorano está imputado por sacar las urnas o por votar. Algo que será ilegal, pero no mata como los tanques.

"Quiero mi hogar en este lugar", decían los zamoranos pidiendo que se promueva la vivienda en proyectos similares al del "Arraigo" que desde hace años defendemos sin éxito en la diputación.

El presidente de la Diputación se despedía del pleno diciendo "No en mi nombre", como ha dicho desde hace años a las propuestas de ayudas a la EHE de las vacas, a los afectados por incendios de la Culebra o al aumento del dinero para planes de empleo ¡Una vez más!

Pero al día siguiente, descubrimos a qué se refería esta vez: "No en mi nombre…" a la amnistía y a la autodeterminación. Siguiendo el lema de la voz de su amo en la manifestación apoyada por su partido en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Por cierto, gracia en castellano se asocia al perdón ¿Recuerdan la amnistía y libertad que trajo la democracia a España?

(*) Portavoz de IU en la Diputación