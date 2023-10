Espero que Karina no se enfade porque haya utilizado su famosa canción de "Las flechas del amor", lanzada en 1970, como inspiración para el título de esta columna. Bueno, en realidad no es idéntico, ya que, si se fijan con atención, aparece un interrogante al final, dando a entender que las flechas que se mencionan a continuación son las del amor o, tal vez, no. Y por ahí van los tiros, claro. Y ahora que acabo de escribir "tiros" llegan a mi cabeza las películas de vaqueros e indios, donde las pistolas y las flechas son el armamento habitual que utilizan unos y otros para atacarse, defenderse, matarse, etcétera. Confieso públicamente que he visto tantas películas de vaqueros que, en muchas ocasiones, las utilizo para hablar de esto y de lo otro, como lo que sigue. ¿Se imaginan de qué va la vaina? Les doy unos segundos para que, antes de proseguir con la lectura, hagan un pequeño esfuerzo de imaginación sociológica, que nunca viene mal, aunque hoy sea domingo y el cuerpo demande reposo, paz y tranquilidad. Bueno, tanto si lo han pensado como si no, vamos al grano.

La semana pasada he tenido la ocasión de hacer la siguiente pregunta en, como mínimo, tres ocasiones: ¿Qué flechas han hecho que usted sea como es? Así, como suena. ¿Se atreve a responder o necesita alguna aclaración complementaria? Si es lo segundo, aquí va. Imagine que alguien le propone un ejercicio de reflexión sociológica que consiste en identificar las fuerzas (presiones) sociales que pueden haber afectado su vida y, a renglón seguido, imaginar qué tipo de vida habría vivido si hubiera nacido en otra sociedad y bajo otras circunstancias o instituciones sociales y políticas. Espero que ahora haya quedado algo más clara la pregunta de arriba. Pues bien, este ejercicio aparentemente tan simple es, sin embargo, de una relevancia y trascendencia personal y colectiva espectacular. Siempre que lo he realizado en los escenarios más diversos, las lecciones y los aprendizajes obtenidos son impresionantes. La última vez ha sido ayer, en Casaseca de la Chanas, donde impartí un taller sobre estas cuestiones. Bueno, en realidad el título era otro: "Yo soy porque tú eres". Y ahora pensarán: ¿Pero qué relación existirá entre el título del taller con las flechas, los indios, Karina y la identidad personal? Yo creo que está clarísimo: uno es lo que es porque ha sido impactado por infinidad de circunstancias, desde ser niño o niña, haber nacido en una familia de clase social alta o baja, las creencias que le han inculcado en la familia o en la comunidad, los conocimientos o los valores que ha adquirido en la escuela o a través de la televisión, los medios de comunicación, la religión, etc. Y así podíamos seguir hasta, casi, el infinito. Insisto, una vez más, que usted y yo somos el resultado de todas esas circunstancias (flechas). Pero, al mismo tiempo, todas y todos vivimos y compartimos el tiempo con otras personas. Por tanto, a partir de este proceso de interacción social nos hemos ido construyendo. ¿Me explico? Por eso es tan importante saber que no vivimos solos, que somos el resultado de las circunstancias (recuerden a José Ortega y Gasset) y de las flechas que nos han impactado. Y las del amor, ¿verdad, Karina?, también existen.