Por la calle de Alcalá

Hubo un tiempo en el que el debate sobre el estado de la comunidad se centraba en eso, en, valga la perogrullada, debatir sobre el estado de Castilla y León. Llegaba el presidente de la Junta, se subía a la tribuna, desplegaba un remolque de folios y empezaba a desgranar lo que él creía que era la situación de esta tierra y proponía una serie de medidas que, generalmente, rechazaba la oposición. Luego, le tocaba el turno a esa oposición, que solía decir todo lo contrario del anterior. Parecía que no hablaban de lo mismo. Bueno, sí, hablaban de lo mismo, de Castilla y León, aunque sus visiones fueran muy distintas, el agua y el vino; el optimismo teñido de "seguiremos mejorando" y el pesimismo trufado con "así iremos a peor".

En el último debate sobre el estado de la comunidad, celebrado esta semana, hemos asistido a un cambio notable. Castilla y León no ha sido la gran, y casi única, protagonista de las discusiones. A mi juicio, se ha visto desplazada por la crispada y agresiva política nacional. ¡Hasta un debate de carácter regional se ha visto inundado de estacazos a Pedro Sánchez y ditirambos y loas a Alberto Núñez Feijóo! ¿Quién empezó ese día esta pelea dialéctica? Antes del primer minuto de su discurso, el presidente de la Junta ya había alabado a su líder nacional del PP y había lamentado el fracaso de su investidura en Madrid. Dijo Mañueco: "La semana pasada no prosperó a pesar de la propuesta sólida, lógica, oportuna y necesaria del candidato". Y enseguida vinieron las duras críticas a Pedro Sánchez. Nada nuevo en las intervenciones, acá y acullá, de don Alfonso, pero esta vez fue desde el atril de las Cortes de Castilla y León. Pareció que Mañueco tenía más ganas, necesidad y vocación de entrar a saco en la política nacional que de hablar de la situación de Castilla y León. Es normal, claro; en España van muy mal las cosas digan lo que digan el Gobierno, Europa y hasta los datos del paro, mientras que esta región va camino de convertirse en Jauja, en la Arcadia feliz. Ya lo perpetró el presidente el pasado martes: "Estamos consiguiendo una administración excelente para una comunidad excelente".

Dado que no tenemos himno regional, lo lógico es que adoptemos aquella pieza que comienza "Por la calle de Alcalá…". Nos viene al pelo

Sí señor; es una administración-comunidad tan excelente que, en el último padrón, "solo" ha perdido 10.499 habitantes. Se ve que vivimos tan bien, nos sobra tanto de todo que necesitamos salir fuera a disfrutar de aventuras, a ver cómo van tirando los pobretones de Madrid, de Barcelona, de San Sebastián o del extranjero. ¿Habló Mañueco de esta lacerante pérdida de población, una más? Pues, no; nada de referencias a la despoblación, nada de anunciar medidas para frenarla, nada de tratar de enderezar el rumbo. Va la cosa tan excelentemente bien que, según dijo, "viene aquí más gente de la que se va, son datos que nos pueden indicar un cambio de tendencia, nos dan esperanzas y nos motivan a seguir trabajando". Pues, vale: quien no se conforma es porque no quiere. Teniendo en cuenta que el PP gobierna aquí desde 1987 y cada vez somos menos y más viejos… A lo mejor ese es uno de los síntomas de la excelencia y, como somos unos palurdos, no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Podría ser.

En el discurso de Mañueco no podía faltar la amnistía. Nada concreto se sabe de las negociaciones (o contactos) entre PSOE, Sumar, los independentistas catalanes y demás, pero ya hay gente interesada en ponerse la venda antes de la herida. ¿No podemos esperar a ver en qué queda todo, si es que queda en algo?, ¿no podría ser también que hay gente interesa en sacar partido de las supuestas cesiones de Pedro Sánchez, es decir que el descontento les dé votos a ellos? O sea, lo que se rechaza con la boca se anhela por dentro. Que se quemen los "otros", que si se cae España, ya la levantaremos "nosotros", como dijo el exministro Cristóbal Montoro recriminando a una diputada de Coalición Canaria por su apoyo al entonces presidente Zapatero.

De modo que la amnistía se convirtió en uno de los ejes del debate sobre el estado de Castilla y León. Repito: de Cas-ti-lla y Le-ón. ¿Al acabar la sesión nos enteramos de cómo estamos, de cuál es la situación de esta tierra, además de "excelente"? Creo que no, pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia. De lo que sí nos enteramos es de que la política regional pasó a un segundo plano. Mañueco pareció más proclive a arrearle a Sánchez y de darle jabón a Feijóo que de hablar de los problemas (¡ah, que no los hay!) de esta tierra.

Así que, dado que no tenemos himno regional, lo lógico es que adoptemos aquella pieza que comienza "Por la calle de Alcalá…". Nos viene al pelo.