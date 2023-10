Estaba apoyado en una mesa lateral de la parte más luminosa del estudio, rodeado de las burras que sostenían sus capas, unas más pardas que otras, y todas escoltadas por imágenes imposibles y únicas. Siempre con ese olor a barnices, ceras y disolventes suspendido en el sol entreverado de las celosías de su nave en los Llanos. La figura de un super-hombre, tendida sobre su propio monumento funerario, aparecía marmórea, amplia, gris y horizontal sobre el fondo de la estancia. El día en que pregunté por esa pieza, fue el momento clave para entender la complejidad y la honestidad de su obra por fin y definitivamente. El protagonista de aquella tumba podía haber llegado a ser Papa y era zamorano. La controversia sobre algunas actividades de la Orden Dominicana, de la que fue uno de sus superiores más prolijos, llevó a Nuño de Zamora a ser perseguido por cierta parte de la jerarquía eclesiástica de su tiempo. Fue Obispo de Palencia y murió, en extrañas circunstancias, de camino a Roma donde se produciría por entonces el relevo en la Cátedra de Pedro.

El catafalco de Fray Munio de Zamora era un ensayo histórico de juventud hecho escultura. Así era Ricardo Flecha Barrio, un recreador de la historia y de los personajes que la hicieron. Independiente y desentrañador de otra forma de leer el libro, el cuento y la novela; acercándose realmente a lo auténtico, a lo que debió ser y no a lo que describió el cronista de turno sobre el asunto. No era un transformador de la narración, ni un modelador que se inspirase en cuadros ya pintados y concebidos. Era un disrruptor respetuoso con la historia, la tradición y el origen. Cuando otorgaba a los Cristos las muestras del dolor lacerante por los daños infligidos por la crucifixión o la tonalidad verde y morada de un hematoma, no estaba contribuyendo a la exageración sino fidelizando los hechos. Por eso fue rechazado e incomprendido por muchos.

Su libro, ese que nos lega la fotografía quieta de sus obras, no buscaba la perfección y la belleza formal sino la realidad evolucionada a nuestro tiempo. La mirada de Ricardo, a través del discurso de su obra, aporta la visión necesaria y justa de un mundo propio y compartido que Ricardo tuvo la generosidad de mostrar comúnmente. Compartió con nosotros el punto de vista de la Pasión, muerte y resurrección del Señor sin los ambages ni las ambigüedades de los evangelistas; la información justificada de las batallas y su mensaje antropológico: el hombre en el centro. Era un humanista que trabajaba con la crudeza de los acontecimientos sin minimizar sus consecuencias que fueron las que fueron: la derrota en Villalar, el éxito de Arias Gonzalo, la rotundidad del cofrade penitente de cabeza gacha y mirada perdida, el esfuerzo del ajero, el descaro del Zangarrón o la vejez indómita, sana y pacífica del pastor alistano.

Faltarían recursos documentales y conocimientos sobre la historia del arte y la técnica escultórica para rematar esta explicación. Sobran para no hablar del volumen, la forma o el equilibrio armónico del conjunto. Sólo existe la pretensión justa para decir que Ricardo ha sido único, como su obra y estatuaria en tantos formatos inhóspitos que representan un modelo de autenticidad original y recrean el atavismo de la leyenda para convertirla en mito. Hubiera sido mejor, quizás, que no fuera tan buen portavoz de su propio pensamiento porque su palabra adormecía la fuerza de su trabajo relativizando, a veces, la magia y la importancia que éste encerraba en sus pliegues, sus rostros y sus siluetas eternas.

Se ha ido su cuerpo, su presencia física entre nosotros, pero queda un catálogo amplísimo de historias narradas en madera, bronce y barro, abierto a la lectura del observatorio humano, del espectador inconveniente y del investigador revisionista, avezado y valiente. Estaba escrito como Mariano San Miguel tituló en su mejor marcha procesional: ‘Mektub’. Como la historia de Fray Munio inerte, convertido en caballero de armas y protector de las leyes sagradas de Dios por medio de la regla de la Orden de Santo Domingo. Que la tierra, maestro Flecha, te sea leve y que nosotros alcancemos a entender y amar, para nuestro disfrute y conocimiento, el inmenso legado que nos dejas con tu obra.