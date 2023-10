El arca de Noé de los mega ricos

En el libro (publicado en el 2018) de Stephen Hawking titulado "Breves respuestas a las grandes preguntas", este científico (tal vez, tras Einstein, el siguiente en sabiduría de los últimos 100 años) dice que la salvación de la Humanidad, la conservación de la especie, pasa porque parte de ella emigre a otros planetas.

Esa huida a través del espacio tendría como fin evitar el desastre que supondrá para nosotros que una las cuatro amenazas de un apocalipsis se materialice.

Dichas amenazas de apocalipsis, según Hawking, son:

1.-Que un asteroide choque con la Tierra. El que acabó con los dinosaurios fue hace 65 millones de años, pero del siguiente y posible choque (ya que puesto que hubo uno puede haber más) nada se sabe. Recuérdese que por ínfima que sea la probabilidad de que te toque la lotería (o sea, casi seguro que no te toca), eso no garantiza que si tienes un boleto no te pueda tocar.

2.-El peligro de una guerra con armamento nuclear. En opinión de Hawking, dada la incapacidad mental de los políticos gobernantes (que no hacen caso a las advertencias de los científicos) puede en algún momento estallar una guerra definitiva que acabe con todos. Y lo dijo antes de la de Ucranía.

3.-También ve como una amenaza que ya está aquí, la destrucción del Planeta por la esquilmación de sus recursos y su repercusión en el cambio climático. Insistiendo el autor en este tema sobre la obcecación de los políticos en no aceptar los consejos de la ciencia. A lo cual podemos añadir que el sistema capitalista, al que tanto adoramos, necesita de un crecimiento continuo, y por lo tanto salvaje, a costa claro está, de acabar con los bienes que ofrece nuestro planeta.

4.-Y el último (aunque el orden de los factores no altera el desastre) Jinete del Apocalipsis contra la especie humana, está en el crecimiento demográfico sin control. Somos ya más de 8.000 millones personas sobre el planeta (actualmente cada año aumentamos en 50 millones), con lo que las cifras que se calculan para finales de siglo son espelúznates.

Por todo esto Stephen Hawking propone colonizar (ocupar) otros planetas, para que así pueda seguir existiendo y persistiendo nuestra especie.

Pero, y ahora viene lo espeluznante … Esos viajes a otros mundos serán tan caros y restringidos que sólo podrán pagárselos y disfrutarlos los muy ricos (pierdan las clases medias toda esperanza pues seguirán aquí, en la Tierra, disfrutando de la apoteosis final con aquellos a quienes deprecian, por clasismo, por raza, por orientación sexual, por nacionalismo, por creerse mejores). En la lucha de clases, la alta, habría dado la puntilla a las otras.

Porque llegados aquí es fácil imaginar que esa marcha o huida, posiblemente secreta, será en una especie de arca de Noé con un par de ricos de cada especie (ricos hechos así mismos, ricos por herencia, ricos por aristocracias, ricos por narcotráfico, ricos por banca, ricos por mafias, ricos por gobernanza, ricos por la gracia de Dios) y solo ricos.

Y es por todo esto que líderes sociales y políticos como Yolanda Díaz, de Sumar, han comentado recientemente que podría haber una fuga de mil millonarios a otros puntos del espacio dejándonos a lo demás aquí con la boca abierta y la Tierra convertida en el Planeta Tumba.