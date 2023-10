Ricardo y su primer barandales

Tiempo habrá para que los expertos de reconocido prestigio en el mundo de las Bellas Artes, sitúen la figura de Ricardo Flecha en el contexto de la escultura contemporánea de las últimas décadas, en la que ya su obra se encontraba en lugar destacado.

Pero me piden que escriba unas líneas sobre la obra que lega a la Semana Santa, y no solamente a la de nuestra ciudad o algunos lugares de la provincia como Toro, Benavente o Manganeses de la Lampreana, sino a otras ciudades como León, Zaragoza, Valladolid, Medina del Campo donde reciben culto las imágenes que concibió y trabajó con tanta ilusión.

Ricardo se cruza en mi vida cuando don Miguel de Unamuno Pérez y de don Antonio Redoli Vicente, alma y corazón, respectivamente, de la ingente obra social de la extinguida Caja de Ahorros Provincial de Zamora, adquieren la figura del barandales que ha tallado, en idea tan atrevida y sugerente un joven escultor que está haciendo su carrera en Salamanca. Es Ricardo Flecha. Hasta entonces el único Ricardo Flecha que yo conocía era el pintor, su padre, aficionado de mucho valor. De esa figura del Barandales, años después, en 1994, Ricardo hará un modelo similar a la primitiva idea para plasmarlo en bronce y ser la donación que la Diputación Provincial hace a la Real Cofradía del Santo Entierro con motivo del cuarto centenario de su fundación. Además del trabajo de Ricardo mucho tuvieron que ver en hacerla realidad, el presidente de la Diputación, Antolín Martín Martín y el de la cofradía, Manuel de Juan Roncero. Y ahí está desde entonces el Barandales de Flecha, en ese gesto perenne del bronce, mirando a los cielos de la ciudad mientras las campanas le sujetan firmemente a la tierra de la que quiere desprenderse. Aquel mismo año, la misma cofradía, a través de la comisión del cuarto centenario de la que formaba parte, le encarga las imágenes de San Juan y Nuestra Señora, que se estrenará ese mismo año en la procesión del Viernes Santo.

Entablada una amistosa relación tras el aldabonazo del barandales "cajero", una mañana de enero de 1991, Ricardo me lleva al almacén de plátanos de su padre, en la calle de San Andrés donde, en una de sus dependencias, está tallando la imagen de un Nazareno para la cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla de Toro. La cofradía tiene sin uso una preciosa túnica bordada en oro, que no se quemó en el incendio de 1957 porque aún no se le había vestido a la imagen titular para la procesión y querían tener una imagen de Cristo con la cruz que luciera tan hermosa prenda. Acudieron a Ricardo y el Nazareno, tras un año de cargar con la cruz, se transformó, a indicación del propio Ricardo, en una imagen de Jesús con los brazos abiertos, mientras mantiene un dialogo con el Padre a través de su doliente mirada. Perdón, resignación, dolor y fortaleza a la vez. Se encuentra en uno de los altares de la iglesia museo de Santa Catalina y se le puede admirar y rezar en su procesión de la madrugada del Viernes Santo con esa túnica rica túnica que estuvo guardada tanto tiempo.

Desde entonces, Ricardo era uno de esos amigos que te da el arte, el deporte o la Semana Santa, es decir, la vida, que sabes que está ahí para lo que necesites. Y me lo demostró en las ocasiones en que llamé a su puerta. Y así durante muchos años seguí todos sus pasos por este mundo de la escultura, del almacén de su padre en San Andrés a la nave taller de los Llanos.

Hace quince días, sólo quince días ayer, compartimos comida y conversación cuando él tenía ya asumido que la enfermedad le había derrotado, sin darle apenas tregua, cuando con sinceridad brutal me dijo que su muerte era cuestión de días. ¡Por Dios, Ricardo, qué momento más duro me hiciste pasar! El contenido de esa comida y conversación quedan sólo para quienes disfrutamos de su compañía un buen rato. Le acompañé a su casa, cercana al restaurante y en el portal sentí que sus ojos me decían adiós, mientras me daba un abrazo de los que no se olvidan. Y mis palabras de ánimo sonaban huecas, sinceras pero huecas, porque no había apenas esperanza en ellas. Y así, de espaldas, mientras enfilaba el ascensor, vi por última vez a Ricardo, aquel joven que quería ser escultor y me explicaba un día ya tan lejano, la concepción de la idea y el espíritu de aquel barandales de la Caja. Su primera obra. Era el primer anuncio de que llegaba a echarle una mano, o las dos, a la Semana Santa de sus amores, como así fue durante tantos años, hasta ayer mismo.