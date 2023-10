Sabido es que, últimamente, leemos en la prensa diaria que la inflación nos asesta a los españoles, una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo de Europa; extremo que no es necesario anunciarlo a bombo y platillo, porque lo sufrimos en nuestros propios bolsillos, cuando acudimos a la compra y pagamos los servicios que recibimos. Si el concepto de la inflación lo tenemos más o menos claro, creo que es conveniente recordar, a grandes rasgos, que "la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un período de tiempo, generalmente anual".

Durante el pasado año la inflación no ha remitido, por mucho que el Gobierno, siempre optimista, insista en que se va moderando. Según leemos en la prensa, la inflación subyacente se va al 6,9% y el IPC del último mes del año 2022, ha sido del 5,8%, en relación con el del pasado año 2021.

Establecido lo anterior, diremos que la reduflación que, según las publicaciones afecta a un 7% de los productos, consiste, en términos generales, en disminuir la cantidad de producto manteniendo el precio, llegándose a la conclusión, que el destinatario final, el consumidor, va a pagar más por menor cantidad de producto, sin olvidar que la cantidad de producto debe recogerse en el envase.

Hay un dato sumamente objetivo, cual es que los asalariados, esto es, los trabajadores, van acumulando una pérdida o caída del valor real de su remuneración del orden del 6% en el año 2022.

Creo que, una gran mayoría somos conscientes, que los precios, a todos los niveles, están por las nubes y salvo los que están "en las nubes", que "haberlos, haylos" y en mayor cantidad de lo que podemos esperar, que no comprenden la realidad, tal vez, por su cortedad de miras y no precisamente porque sean miopes, si no porque su "magín", léase inteligencia, no les da para más, y ven el momento con la resignación del que no va más allá, esto es, del que tiene cortas entendederas.

Ignorar la realidad social que estamos viviendo, no es comprensible, porque cada vez que una ama de casa, una madre de familia, esposa de un asalariado o pensionista, esto es, de personas que tienen sus ingresos tasados, acude al mercado, a la compra, se percata que con el mismo dinero compra menos, es decir, su capacidad adquisitiva va disminuyendo a marchas forzadas, aunque sea en pequeñas cantidades, pero en todos los productos que adquiere.

Es un dato objetivo que España registra la mayor diferencia entre la subida del IPC y la de los salarios. Según las estadísticas "el 5% es el porcentaje medio de caída de poder adquisitivo de los trabajadores de los países de la zona euro, un punto menos que en Españ".No podemos olvidar que existe un preocupante empobrecimiento de la clase trabajadora. Me viene a la memoria, un refrán muy castellano, dice así." Sueldo, sueldete, comete, evacuete, en versión elegante; en romance paladino, no necesita traducción, pues, a buen entendedor, pocas palabras bastan.

Soy lector habitual de diarios de color sepia, y ello tal vez, me da una visión más objetiva de la realidad y, sinceramente, debo confesarles, queridos lectores, que no comprendo la distancia, el contraste, existente entre los números que se publican, que no dudo sean reales, y la situación de la calle cuando me doy un paseo. Créanme que muchas veces pienso si a una gran mayoría de los viandantes les ha tocado la lotería o la primitiva, y se apresuran a gastar los premios, porque de otra forma, no entiendo ese consumo masivo. Presumo que la antes llamada cuesta de enero, se va a ampliar a todo el año, pues, decimos en mi pueblo, días de mucho vísperas de nada y, " ya vendrá Paco con la rebaja", no olvidemos que el exceso de gastos se pagan y a veces con intereses, no pequeños.

No entro en mayores análisis sobre el tema del futuro que se nos avecina a las familias y a las empresas, vía encarecimiento de la financiación, presumiblemente más negativo que lo vivido anteriormente; en conclusión, honestamente, creo que vamos a un empobrecimiento de la economía, con las familias hasta el cuello por el incremento de los precios de la cesta de la compra y no digamos ya, el importe de las cuotas hipotecarias, a tipo variables y no variable, léase fijo.

Para concluir estas líneas y, teniendo en cuenta que IPC está subiendo un 5,8% interanual, la inflación subyacente en el 6,9% y los alimentos del orden del 15%; queridos lectores, no sigo porque no quiero deprimirles, pero, aunque estemos en año electoral y, promesas seguro no van a faltar, cosa distinta es que luego se cumplan o no..., procuren apretarse el cinturón, si su cinturón aún tiene ojales suficientes y en caso contrario, a dieta obligatoria. Sabido es que pintan bastos. Días de mucho, vísperas de nada.

Mi recomendación es, que hagan el firme propósito de programarse y de no vivir por encima de sus posibilidades, que presumo, que para muchos son muy limitadas, como lo son los sueldos y las pensiones, y los gastos tal vez, no se corresponden con sus ingresos y los ahorros, si es que existen se han acabado. No olvidemos el refrán castellano:"Donde sacas y no pon, pronto se llega al hondón".

Familia que ahorra unida, permanece unidada.

Pedro Bécares de Lera