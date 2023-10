Si yo fuera rey

Debe ser difícil ejercer de rey en cualquier parte. De manera especial en un país como el nuestro. Máxime cuando hay gente que no acepta la monarquía, aunque sea lo que está establecido en la Constitución Española. El rey debe ser neutral políticamente hablando, y no puede dejar de ser el primer español que cumpla con la Carta Magna. Pero quedar bien con todos es bastante más difícil que quedar mal con algunos. Poner buena cara cuando uno ve, oye y siente, verdaderas barbaridades al margen de las leyes, incluida la ley de Leyes, no debe ser tarea muy agradable.

Pero cada uno debe de cumplir con su cometido, y eso incluye aguantar carros y carretas en bien de la convivencia. Y el rey no va a ser una excepción. Es el primer ciudadano de la Nación y como tal debe apechar con lo que le toca.

Nos sintamos monárquicos o republicanos lo cierto es que tenemos el deber y la obligación de cumplir con la Constitución en los términos en los que fue firmada en 1978, con los añadidos de las modificaciones que se hicieron en 1998 en el Articulo 13 sobre el derecho de sufragio, y en el Articulo 135, en 2011, sobre la deuda pública. También tenemos derecho a ser partícipes de cuanto está comprendido en ella.

Es derecho del rey proponer al candidato a presidente del Gobierno una vez escuchados los representantes de los partidos políticos que disponen de acta en el Congreso de los Diputados. Pero se ha dado la circunstancia de que no ha habido ningún partido que contara con la mayoría suficiente como para ser elegido. No obstante, el rey propuso al representante del PP, a sabiendas que no iba a ser votado. Así se perdió tiempo y dinero, ya que para que salieran las cuentas hubiera sido necesario que el PP hubiera tenido cuatro diputados más. Ahora, el representante del PSOE ha pedido ser propuesto, aunque por el momento no disponga de votos suficientes ya que le faltan 52, (31 de SUMAR y 21 de los independentistas ERC, Junts, Bildu y BNG) . Proponer al PSOE, a sabiendas de que no fuera a ser elegido sería algo aun peor que el caso anterior.

Y es que la representante de Sumar ya le ha dicho al rey que su apoyo para la investidura del PSOE se encuentra muy alejado del sí. Y los representantes de cuatro de los cinco partidos independentistas, ERC, Junts, Bildu y BNG, ni siquiera se han dignado presentarse ante el rey para informarle de su posición a ese respecto.

Que se sepa, el PSOE no cuenta con ningún poder notarial en virtud del cual esos partidos le hayan autorizado a representarlos. De ahí que, si yo fuera el rey no hubiera nombrado a Núñez antes, ni ahora a Sánchez, como candidatos a la presidencia del Gobierno.

Si yo fuera el Rey no entendería como Sánchez puede proponerle un gobierno que denomina progresista, cuando en realidad está contando con los dos partidos más rancios de la derecha, como son el PNV vasco de los ricachones de Neguri y el Junts catalán de los acaudalados de Pedralbes.

Si yo fuera el rey, no podría olvidar que los independentistas no es que no sean mayoría en el conjunto de España, sino que ni siquiera lo son en Cataluña, donde el partido número uno es el PSC. Y que, por tanto, no tienen legitimidad para condicionar el futuro de los españoles.

Si yo fuera el rey lo tendría muy fácil ya que no propondría a ningún candidato, ya que, si los dos partidos mayoritarios PP y PSOE no han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar España, es la peor señal que pueden ofrecer de su capacidad política. Nuevas elecciones parecerían lo más razonable.

Aun sin saber si ha hablado o no en serio, si yo fuera el rey habría tomado nota de lo que ha llegado a decir Esperanza Aguirre, en el sentido de que el PP cediera al PSOE los votos necesarios para impedir que España llegara a depender de una minoría independentista que le impidiera seguir su camino constitucional.

Claro que la cosa es hablar por hablar, porque ninguno de nosotros es el rey, ni lo va a ser, y los toros se ven muy bien desde la barrera. Lidiar con ellos, aunque sea desde el Palacio de la Zarzuela debe ser más difícil todavía. Son muchos los intereses que están en juego, incluidos los del IBEX 35.

Pero proponer para gobernar a alguien que es capaz de modificar las leyes haciéndolas a la medida de unos pocos no deja de oler a cuerno quemado.

No es culpa del rey ocupar el cargo de Jefe del Estado, sino de la Constitución redactada por los partidos políticos y aprobada en 1978. El rey no es fruto de una guerra, ni de un golpe de estado, sino una consecuencia de lo que desearon un día los españoles.