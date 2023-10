"Donde están las llaves, matarile, rile, rile", dice la letra de una vieja canción. Una canción que continúa diciendo "en el fondo del mar, mataril, rile, ron".

Se trata al decir de algunos, de una tonadilla que tiene su origen en el S.XV, cuando árabes y judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos. Según esta versión los expulsados de España llevaban las llaves de sus casas en los barcos que utilizaron para abandonar la península, con el convencimiento de que algún día volverían a sus lugares de origen y podrían utilizarlas.

Pero lo cierto es que no volvieron nunca jamás. De hecho, a fecha de hoy las llaves de aquella gente estarán en el fondo del mar o en las estanterías de algún museo.

"Mawt" significa muerte en árabe y "rihla" viaje, por lo que "mawt-rihla" sería viaje de la muerte. Así que lo de "matarile" queda perfectamente explicado.

Esa canción viene a decir que las cosas no son como algunos quieren, dicen o piensan, sino como las circunstancias llegan a decidirlo.

Viene esto a cuento de esos famosos informes de los que presumía el PSOE, cuando estaba en la oposición, que supuestamente recogían todo lo habido y por haber en relación a las "pintadas" que ensucian la ciudad desde el principio de este siglo, una vez terminada la muestra de "Las Edades del Hombre". Esos informes deben encontrarse en el fondo del rio Duero, porque, de momento, no han aparecido por ninguna parte. El ahora primer teniente de alcalde tiene la oportunidad de poner en práctica aquel plan que decía tener controlado. Ese que aireaba a los cuatro vientos. Pero, por el momento, de aquel programa para eliminar las pintadas en la ciudad de Zamora nunca más se supo.

Ya han transcurrido los cien días de cortesía que se supone son suficientes para aterrizar en cualquier cargo público, incluido el municipal, y el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora nada ha dicho al respecto.

"Dónde están los informes, matarile rile, rile", "Dónde están los informes matarile, rile, ron", habría que cantarle al primer teniente de alcalde, en calles y plazas, en sendas y veredas, en edificios públicos y privados. Él sabrá si se encuentran en el fondo del Duero, durmiendo con carpas y barbos, o simplemente aquellos informes nunca existieron por tratarse de una de las muchas añagazas que ponen en práctica los políticos para dar caña al contrario.

A diferencia de árabes y judíos a los que nunca se les dio la oportunidad de volver, al PSOE sí le han dado las urnas esa oportunidad como tercera fuerza municipal. De manera que, si no hace lo que prometió, no lo es por falta de opciones, sino porque le ha dado por no hacerlo. Sea por una cosa o por otra, si no es mucho pedir, debería explicarlo.

Cómo han conseguido eliminar la mugre en las fachadas de otras ciudades es una respuesta que debe ser difícil de ser contestada. Pero el hecho es que tales ciudades existen, como también las meigas, aunque haya pocos que las hayan visto y llegado a compartir espacio con ellas. Es cuestión de ponerse.

Los famosos informes quizás se encuentren al lado del busto de Diego de Deza en el fondo del río, donde yace desde los tiempos de la II República, o en el vientre de algún barbo como estuvo en su día el anillo de San Atilano.

Algún día los devolverá el Duero. Un río serio donde los haya. Y nos enteraremos de lo que decían aquellos informes, si es que alguna vez llegaron a decir algo.