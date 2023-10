Sobre el delito de malversación

Es verdad que Pedro Sánchez cambia mucho de opinión, pero como es para mejorar, eso hay que celebrar.

Ahora, tras la subida de Feijóo a los cielos de las derechas, tras perder la batalla proinvestidura, se le presenta a aquel una ocasión de oro de conseguir repetir como presidente del Gobierno de España.

Para ello le basta con pactar una amnistía (que no sólo afectaría a los políticos del process, sino también a unos 1.400 funcionaros catalanes, directores de colegios por ejemplo, que están pendientes de juicio acusados de golpe de estado cuando sólo participaron en una protesta democrática) y que se abra un proceso para hablar (por favor, léase bien, dice "hablar") de un "referéndum pactado" hasta el año 2027 como mínimo (toda la legislatura como ven).

Naturalmente habrá alguna otra cosilla pero que tiene su lógica, como por ejemplo modificar el llamado Delito de Malversación de Fondos Públicos.

Como las condenas a los políticos del process por un delito de sedición, basado en una ley española de hace 140 años creo recordar, no las entiende nadie en Europa, se les juzgó también y condenó, por otro delito: el de malversación de dinero público (porque por ejemplo dar orden de que los colegios de enseñanza estuvieran abiertos para colocar las urnas, supuso un gasto que se cubrió con las arcas públicas).

Siendo la condena por este concepto más irrefutable. Ahora bien, (y es lo que ahora se está arreglando) el legislador (o sea el Parlamento) va a matizar dos aspectos que si tienen su importancia.)

Porque no es lo mismo malversar un dinero público (meter la mano en la caja) para guardarse la pasta en el propio bolsillo que meter dinero en la caja pero que ese dinero se use para una función no adecuada, aunque si pública.

Pongamos un ejemplo. En la institución A el político X decide presentar facturas falsas para meter la mano en la caja y quedarse con un dinerillo para mejorar su nivel de vida. Entonces el señor X ha malversado dinero público, pero el pecado, el delito, no debe ser como el del ejemplo siguiente.

Ahora estamos en la institución B y el político Y, a la sazón presidente de la misma, decide celebrar una consulta desautorizada sobre Monarquía o República, y para ello abre en domingo todas las dependencias públicas y obliga a trabajar a los funcionarios. Es elemental que ha malversado los fondos públicos, pero es también evidente que el tipo de castigo no puede ser el mismo de quien ha malversado para robar.

Por otra parte, y aunque yo no soy nadie, confieso que, hablando de los referendums de autodeterminación (votar sí o no a la independencia de un pueblo) considero que es un derecho democrático que hay que dar (si es que somos demócratas).

Que encima, en el caso de Cataluña resolvería ese conflicto eterno (ver en youtube el video "La historia de Cataluña contada en 10 minutos") amén de dar como resultado que ganaría el no a la independencia (hagan cuentas).

PD: Otra cosa sobre lo bueno de la amnistía: Fíjense que lejos de darle alas a Puigdemont, lo barrería del mapa político, pues una vez en las ramblas de Barcelona, los mismos independentistas le darán la espalda por haber huido mientras sus compañeros cumplieron prisión.

Viva la democracia y la tolerancia.