Tengo la facilidad de recordar olores,aromas de lugares pasados en el tiempo. Si me remonto a mi más lejana infancia , recuerdo el olor de la casa de mi amiga Rosa por las mañanas....puedo recordar el olor del restaurante del barco que me llevó a Italia...puedo recordar el olor de las habitaciones en casa de mi tía Gloria cuando iba de pequeña en Navidad.....

Creo que el primer olor que recuerdo, el de más chiquita es en casa de mis tíos Damián y Maricarmen. Cuando íbamos de visita, ya al entrar....y después en la cocina. No olía a comida, ni a nada similar, olía tan bonito!! . Y cuando yo.... apenas recuerdo la edad, pero mis padres me dejaron con mis tíos unos días. Seguramente fue poco pero yo lo recuerdo como unas vacaciones....No tengo palabras para expresar qué tan bonito recuerdo.... presente el olor de la casa, jugando en el patio de la cocina con unos cromos, que a mi me gustaron y a mi tío Damián le faltó tiempo para comprarlos. De fondo el canto de los pájaros de mi tío Damián. Qué días tan bonitos pasé con mis primos. Yeni aún no había nacido. Me llevaron a ver las fiestas de Zamora y me compraron helado. Me pusieron el vestido de los domingos y mi tía le decía a mis primos que yo fue la única que no me manché. Lo contó a todo el mundo. Por las noches pasábamos en fila para lavarnos y nos ponían a dormir en la misma cama, dos para arriba y dos para abajo.... y qué divertido era. Y es que no me viene a la cabeza otra cosa que el amor y el cariño con que mi tío Damián me cuidó. Y pasados los años, muchos años, aquel cariño lo vertió en mis hijos, primero uno y más tarde con mi hija.

Y si me veía en la actualidad me llamaba de la misma manera , con el mismo calor. Es que recordar a mi tío Damián es sentir el cariño de la infancia , que se dispersaba y llegaba a todas partes. El martes mi padre me llamó para decirme que Damián había fallecido.

Y desde entonces no tengo otras palabras ni otras imágenes en mi cabeza que su cariño y amor conmigo cuando pequeña y con mis hijos. Dio igual que pasara el tiempo. Ese fue el hilo de unión en todo lo que me recuerda a él. Y tengo una pena tan grande que no me deja más que recordar y recordar y siempre recordarlo así.....queriéndonos....y podría hasta imitar sus gestos pero no voy a hacerlo , aquí no se ve y además no es momento. Como no puedo hacer nada, escribo estas palabras porque las personas que al leer mi nombre me reconozcan, sabrán que mi tío Damián era así y podrán quererlo también.

María Jesús Rivas Hernández