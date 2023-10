Peligro: intolerantes sueltos

Raro es el día en que no nos desayunamos con algún episodio que pone en duda nuestra condición de gente civilizada y nuestra meta de estar desarrollando, una sociedad en la que merezca la pena vivir sin tener permanentemente el alma en vilo. Y raro es el día en que no contemplemos extrañados (a mí, al menos, me ocurre) que estamos perdiendo capacidad de reacción ante tropelías, injusticias, barbaridades y demás frutos maduros de la intolerancia, la crispación y el enfrentamiento, alentado desde distintas instancias, entre buenos y malos, entre los "míos" y los "otros", entre los que llevan siempre razón (los "míos", claro) y los que nunca la tienen (los "otros").

Lo grave, además, es que esta división ya nos está dejando insensibles, ya no altera nuestro comportamiento, ya la vemos como "normal". Diríamos, incluso, que ya no sabemos vivir sin ella, como si, al igual que respirar 13 veces por minuto, la necesitáramos. Y así, en este clima de broncas y agresividad se van produciendo acontecimientos que, tomados de uno en uno, parecen poca cosa, casi insustanciales, pero que, en realidad, no lo son. Y no lo son porque reflejan muy nítidamente ese ambiente de choque y odio que nos está acogotando, aunque lo veamos como "normal", como imprescindible para marcar distancia con el "otro". Ama al prójimo como a ti mismo, nos mandó Jesucristo. Pues, eso. Veamos algún ejemplo reciente de esas acciones incomprensibles y muy alejadas de lo que tendría que ser la convivencia sana dentro de la lógica discrepancia:

-En Castronuño, un pueblos vallisoletano rayano con Zamora (limita con Bóveda de Toro), el concejal y teniente de alcalde por el PP Sergio Ramos (no confundir con el futbolista), ayudado por dos señoras, se ha cargado un mural realizado en abril de 2022 por el prestigioso pintor leonés, de Babia, afincado en Valladolid, Manolo Sierra. A plena luz del día, el edil “justiciero” y las dos Pilar Primo de Ribera agarraron un cubo de pintura blanca y tres brochas y, zas, zas, zas, se cargaron una obra de arte instalada en una pared municipal. Las fotos que recogen el antes y el después de esta salvajada provocan el llanto. ¿Qué había hecho el mural para merecer la pena de muerte? Ser un homenaje a las víctimas del franquismo dentro de una localidad donde las hubo; y bastantes. Sierra pintó el mural, colorista, evocador, cuando Castronuño tenía alcalde de Izquierda Unida (IU). Ahora gobierna el PP. El alcalde es José Ignacio Vázquez, que no ha querido dar explicaciones sobre la eliminación de la obra. Solo ha dicho que fue una decisión conjunta, o sea de él, de sí mismo y de don Sergio Ramos.

Castronuño es un caso atípico. Acudí a hacer un reportaje en 1979, en vísperas de las primeras elecciones municipales democráticas. Lo elegimos en el periódico donde entonces trabajaba yo porque el Partido Comunista de España (PCE) había ganado los dos comicios generales celebrados hasta entonces, los de 1977 y 1979. También ganó las municipales de entonces. El alcalde fue Félix Gutiérrez Maestre, un emigrado retornado de Brasil, que me explicó que Castronuño era un pueblo comunista porque había varias fincas de terratenientes (una de ellas de la familia de la reina Fabiola, los Mora y Aragón) y muchos obreros sin nada de tierra. Desde entonces, se sucedieron los alcaldes de PCE, IU y PSOE. En los pasados comicios, el PP sacó tres concejales, IU, otros tres y el PSOE, uno, que acabó dándole la alcaldía al PP. Y una de sus primeras acciones ha sido cargarse el mural de Sierra. Puede parecerle a ustedes algo nimio, de escasa importancia, pero es todo un síntoma peligroso.

-El segundo hecho que me ha llamado la atención ha sido lo sucedido con Óscar Puente, improvisado portavoz del PSOE en la investidura de Feijóo, cuando iba a coger el AVE en Valladolid para asistir a la sesión del viernes. Un señor le impidió el paso, le preguntó por Puigdemont, obligó a retrasar la salida del tren y repitió sus maniobras en Madrid. Lo han denunciado, pero me temo que le da igual. Hace poco agredió a tres policías locales, lanzó gas pimienta contra varios transeúntes y amenazó a su ex pareja. Por sus expresiones no es difícil adivinar de qué pie cojea a sus 34 años. Además de un gran demócrata, es psicólogo, coach motivacional y algo así como midfulnes. Solo le falta añadir que también es un peligroso intolerante. ¡Cómo para ponerse en sus manos por algún desarreglo mental!