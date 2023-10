El impulso cultural de Zamora y Cáceres, un último tren para la reactivación de la Ruta de la Plata

La elección de Zamora como sede de la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre en 2025 y la candidatura de Cáceres a la capitalidad cultural europea de 2031 son dos argumentos de peso para exigir la reapertura de la línea férrea Ruta de la Plata 38 años después de su cierre, una decisión muy cuestionada en su momento y que, desde entonces, ha dejado huérfano a uno de los principales ejes de vertebración entre en el norte y el sur del oeste del país.

Durante casi tres décadas agentes sociales, partidos políticos e instituciones han reivindicado una decidida inversión estatal en un servicio público esencial para la movilidad en las provincias por las que discurre la vía, desde Gijón hasta Sevilla pasando por León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Una alternativa al transporte por carretera que, pese a la construcción de la autovía A-66, es absolutamente necesaria para articular el desarrollo de estos territorios y la retroalimentación económica y social entre ellos. El argumento de la escasa rentabilidad, que ya se aplicó en 1985 con el cerrojazo de la línea entre Plasencia y Astorga, carece de sentido si el objetivo es ofrecer los mismos servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. El transporte, como la educación, la sanidad o la vivienda, es un elemento clave en este tablero de ajedrez llamado estado de bienestar.

El hecho de que la Unión Europea incluyera en febrero este eje ferroviario en la Red Transeuropea de Transporte ha obligado al Ejecutivo a tomar posiciones. De momento, la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ahora en funciones, ha sacado a licitación por casi un millón de euros el estudio de viabilidad de la conexión Plasencia-León, que busca reactivar el corredor de la Ruta de la Plata. Aunque el plazo de ejecución fijado por las autoridades europeas llegaría hasta 2050 y sin compromiso de financiación, este contrato de servicios es un magnífico inicio para evaluar las realidades técnicas. Pese a la incógnita sobre si Sánchez conseguirá los apoyos necesarios con los que formar Gobierno y repetir legislatura, el movimiento del Ministerio es un punto de partida esperanzador para tratar de recuperar este trazado casi cuatro décadas después, y que las provincias del eje vuelvan a estar unidas por ferrocarril.

En el estudio encargado por Transportes se analizarán las alternativas que existen para el trazado de la línea de tren teniendo en cuenta, además de los aspectos puramente técnicos, consideraciones de carácter económico, medioambiental y de explotación, ya que muchos kilómetros del antiguo eje se han convertido en rutas verdes en las que disfrutan los senderistas, y otros tantos carecen de la estructura original, bien porque se está levantando o porque en estos momento literalmente no existe, como ocurre en la provincia de Salamanca.

La cumbre de los ministros de Cultura de la Unión Europea que se acaba de celebrar en Cáceres no solo ha servido para potenciar la imagen de la ciudad extremeña que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, sino también para reavivar el debate de las conexiones ferroviarias. Los titulares de las carteras ministeriales han coincidido en destacar que la cultura puede y debe ser una línea vertebradora de los territorios. Si a Cáceres le interesa la conexión del eje ferroviario que la comunicaría de forma directa con el norte y el sur, no menos importante es para la provincia de Zamora, que en tan solo dos años se debe preparar para recibir a cientos de miles de visitantes. Las Edades del Hombre será por primera vez una magna exposición transfronteriza en la Península Ibérica, ya que tendrá una segunda sede en Oporto. Una oportunidad de oro para que los turistas de otros puntos del país o de cualquier parte del mundo se adentren a conocer diferentes zonas del interior ricas en paisajes, arte, gastronomía o arquitectura.

Es el momento de Zamora y de Cáceres, de eso no hay duda. Lo que no se ha logrado en casi cuarenta años de reivindicaciones y protestas puede alcanzarse si las instituciones son permeables al sentir de los ciudadanos de las comunidades autónomas por las que atravesaba ese viejo pero tan añorado ferrocarril. Comunicar Asturias con Andalucía y sus respectivos puertos fue la finalidad inicial del trazado de la Ruta de la Plata, y el planteamiento es igualmente válido en la actualidad tanto para el transporte de mercancías como de viajeros. No es cuestión de nostalgia sino de efectividad. A falta de aeropuertos las autovías no son suficientes para poner en valor el patrimonio que desde hace siglos ha atesorado la Ruta de la Plata. Es necesario reforzar las opciones de transporte público con un medio sostenible como es el tren. En Europa lo tienen claro y cada vez son más los países que apuestan por ello.

Las Edades del Hombre y la candidatura de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura constituyen por sí mismos eventos de tal magnitud que deben tenerse en cuenta de manera prioritaria para que el Gobierno se ponga manos a la obra y aproveche incluso terrenos públicos, menos costosos, en los que reconstruir el eje ferroviario Ruta de la Plata. El reloj ya ha comenzado a girar en ambas ciudades y no hay tiempo que perder.