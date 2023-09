¿Qué pasa con los menores?

No pasa un solo día sin que desayunemos o cenemos con la noticia de una nueva y cada vez más violenta agresión sexual de menores a menores. Es como una especie de indigesto pan nuestro de cada día. ¿Qué les ocurre? ¿Qué bicho les ha picado? ¿Qué se está haciendo mal para que repitan semejantes conductas? ¿Se sienten así más machotes? ¿A quiénes imitan? ¿Toman algún bebedizo o algún estupefaciente que les potencia la líbido? No es entendible lo que está ocurriendo.

Cuando no es en Cataluña es en Andalucía, sino en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana, lo cierto es que la crónica de sucesos está trufada de este tipo de hechos tan lamentables. Porque los agresores son menores y las agredidas unas niñas. Pretender ser mayor antes de tiempo emulando los peores comportamientos de los adultos no es lo más indicado. En lugar de enseñar a los niños ciertas cuestiones relacionadas con el sexo, más vale que les enseñen a rezar, a practicar deportes, a ser solidarios y avanzar en el respeto al prójimo encarnado en las niñas, en los adultos y en los mayores.

No puedo hablar del último episodio de agresión sexual porque cuando esto escribo posiblemente se esté produciendo un nuevo incidente del que la prensa dará cumplida cuenta. Pero sí pongo el grito en el cielo porque el último trabajito ha vuelto a ser en manada. Ocho adolescentes, de entre 15 y 17 años, fueron detenidos por agredir sexualmente a otras tres niñas menores en el municipio alicantino de Crevillente. Siendo como es terrible lo ocurrido lo peor es que una de las chavalitas agredidas, de 13 años, sufre una discapacidad de índole autista. Durante cinco días, cinco de los ocho menores la obligaron a realizarles distintas felaciones. Los otros tres se lo pidieron a cambio de dinero, dos euros por felación.

Yo alucino. Y es que esto es el cuento de nunca acabar. No hay forma de terminar con esta plaga, con esta fiebre que se ha desatados y que se produce a diario, casi siempre en manada. La política del Ministerio de Igualdad ha sido un error de principio a fin. Por otros derroteros tendría que haber ido para no llegar a lo que se ha llegado. Por un lado excarcelaciones no deseadas y por otro el problema que arrastra a tantos adolescentes.

Los ocho adolescentes están en libertad con cargos. Quizá si endurecieran las penas, a lo mejor se lo pensaban antes de cometer la fechoría. Políticas preventivas en los centros educativos y mayor atención a los centros de menores, son dos de los pasos a seguir sin dilación.