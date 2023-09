Instituciones no democráticas

Ya habíamos visto que en España no hay democracia, porque cinco millones de votantes se ven sin poder elegir 50 diputados que les corresponderían, y que sin embargo se les regaló a la España hoy llamada Vaciada.

Pero es que tanto el Senado como las Diputaciones no tienen razón de ser.

Ahora bien, como este texto no pretende ser largo dejemos para otro momento lo de que "no tienen razón de ser", y vamos a entrar en hacer ver su carácter antidemocrático (lo que no es democrático en una democracia es antidemocrático).

Empecemos por las diputaciones (que podrían esfumarse haciendo su función las delegaciones provinciales de las juntas autonómicas correspondientes).

El método de "elección de los diputados provinciales" es tan enrevesado y ajeno a la más elemental democracia, que mejor ni recordarlo.

Así que mientras no se quitan tales instituciones la elección de los diputados provinciales debería de ser así:

1.- Como las diputaciones solo tienen jurisdicción sobre las localidades de menos de 20.000 habitantes, únicamente serían sus habitantes los que podrían votar.

2.- Cada partido haría una lista única que sería la que se votaba.

3.- En estas listas no podría ir nadie que ya tuviera un cargo público (no como ahora que en el colmo de la corrupción potencial, para der diputado provincial hay que ser concejal de algún sitio con lo que en el reparto de fondos de la institución los pueblos que tienen diputados cobran ventajas. En Zamora las carreteras se conocían con el nombre del diputado que las hizo posible y que casualmente beneficiaba a su pueblo).

Como donde no hay elección igualitaria o en condiciones de igualdad entre los ciudadanos de ese territorio, no hay democracia, y mientras no se supriman estas instituciones absurdas, que al menos se elijan democráticamente

Respecto al Senado (cuya función podría afrontar el Congreso aumentando de 350 a 400 el número de Diputados) baste recordar que Teruel elige 4 Senadores y Madrid también para hacer ver el disparate.

Bueno, pues mientras no se suprima el Senado, y dado que se le llama Cámara Territorial, y en España el mosaico territorial se refiere a las autonomías (y no a las provincias), el sistema para elegir Senadores seria:

1.- Que cada autonomía eligiera el mismo número de senadores (para que no hubiera mayorías territoriales y por tanto abusos de los grandes contra los pequeños).

2. Una vez sabido ese número (pongamos que 10 por territorio) cada partido presentaría una lista de 10 para el senado

3.- Y todos los habitantes de la región X votarían a esa lista, siendo la circunscripción la propia autonomía.

4. –El caso de Ceuta y Melilla sería a estudiar.

Resumiendo, como donde no hay elección igualitaria o en condiciones de igualdad entre los ciudadanos de ese territorio, no hay democracia, y mientras no se supriman estas instituciones absurdas, que al menos se elijan democráticamente.