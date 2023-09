Círculos viciosos del desarrollo de Zamora

De los nuestro mayor problema buscaré si hay solución. Empezando por Zamora y nuestra despoblación:

¿Por qué se despuebla? Porque nacen pocos.

¿Por qué nacen pocos? Porque son mayores.

¿Por qué son mayores? Porque hay pocos niños.

¿Por qué hay pocos niños? Porque no han nacido

¿Y por qué no nacen? Porque se despuebla.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué se despuebla?

Ya hemos visto que en Zamora hay poca natalidad, pero sólo eso no explica el vaciado general:

¿Por qué se ha vaciado? Porque viven pocos.

¿Por qué viven pocos? Porque se han marchado.

¿Y por qué se marchan? Porque no hay trabajo.

¿Por qué no hay trabajo? Porque no se quedan.

¿Por qué no se quedan? Porque la han "vaciao".

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué se ha vaciado?

Pues ahora habrá que explicar por qué aquí hay poco trabajo, por qué los que buscan tajo han tenido que emigrar:

¿Por qué no hay trabajo? Porque no se invierte.

¿Por qué no se invierte? Porque no hay empresas.

¿Por qué no hay empresas? Porque no hay dinero.

¿Por qué no hay dinero? Porque somos pobres.

¿Por qué somos pobres? Porque no hay trabajo.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué no hay trabajo?

Como la Junta es quien paga si el servicio es perentorio, vamos a ver si hay razones para cerrar consultorios: ¿Por qué lo han cerrado? Porque van muy pocos. ¡Pero son muy viejos! No tenemos medios. ¿Y si están enfermos? Llaman por teléfono. ¿Y quién los atiende? Contesta un robot. ¿Y por qué una máquina? Porque está cerrado. Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué está cerrado?

Si la empresa no crea empleo para poder trabajar, por qué no combate el paro el alcalde principal:

¿Para qué el alcalde? Para mandar mucho.

¿Y qué es lo que manda? Manda en qué gastar.

¿Lo gasta en trabajos? En el suyo sólo.

¿Y en que se lo gasta? En hacer las fiestas.

¿Por qué gasta en fiestas? Para ser alcalde.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Para qué el alcalde?

Si para vivir aquí, servicios necesitamos, subir el nivel de vida y que haya buenos trabajos:

¿Por qué no hay servicios? Porque se han cerrado.

¿Por qué se han cerrado? Porque no compensa.

¿Por qué no compensa? Porque son muy caros.

¿Por qué salen caros? Porque hay poca gente.

¿Por qué hay poca gente? Porque no hay servicios.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué no hay servicios?

Subsidiarios son los pueblos de nuestra Diputación, veremos si con sus hechos se llega a la solución:

¿Por qué tanto evento? Para el desarrollo.

¿Como por ejemplo? Silver y Fromago.

¿Por qué no en los pueblos? Porque hay poca gente.

¿Y por qué son pocos? Porque no hay trabajo.

¿Por qué no hay trabajo? Porque no se invierte.

¿Por qué no lo invierten? Porque hay mucho evento.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿Por qué tanto evento?

Solo nos queda el Gobierno al que aspira un tal Feijóo, de la España vaciada otra vez no se acordó:

¿De qué España hablaron? De donde hay problemas.

¿De la vaciada por despoblación? De los catalanes y del País Vasco.

¿De los españoles que más ricos son? De quienes depende su gran presidencia.

¡Si aquí le votamos "pa" ser ganador! Pero nuestros votos no son decisivos.

¡Tampoco los suyos si pactan con Vox! No hablan de esta España.

Eso mismo fue lo que yo le pregunté: ¿De qué España hablaron?

Al final Feijóo no gana aunque dice que ganó. Roma no paga traidores, por Viriato resonó:

¿Pero no ha ganado? Le han dicho que ¡no!

¿Por qué no le votan? Porque va con Vox.

¿Y los pueblos ricos con más desarrollo? Piden amnistía para Puigdemont.

¿Y a esta España pobre donde le votaron? Como se vacía, nadie la citó.

¿Tampoco Oscar Puente que es de la región? Pues no hemos "ganaó".

Eso mismo fue lo que yo le pregunté sobre esta provincia: ¿Por qué se despuebla? ¿Por qué se ha vaciado? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Para qué el alcalde? ¿Por qué no hay servicios? ¿Por qué lo han cerrado? ¿Por qué tanto evento? ¿Por qué no en los pueblos? ¿De qué España hablaron? ¿Pero no ha ganado?

Pues no hemos “ganaó”.

(*) Portavoz de IU en la Diputación