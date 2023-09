Emoción y orgullo

La Plaza Mayor de Benavente se convertía el pasado domingo en un patio de armas, donde más de un centenar de personas, protagonizaron una emotiva y entrañable jura de bandera. Los jurandos, entre los que se encontraban miembros de Asprosub Virgen de la Vega y la propia alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Moyano, una mujer encantadora y servicial, sellaron su compromiso con España en una ceremonia marcada por la emoción y el orgullo a la patria y a la bandera.

El acto, presidido por el general de Brigada, Julio Rello Varas, general jefe del Mando de Ingenieros y comandante militar de Salamanca y Zamora, hombre cercano y sencillo, militar de raza que ha sabido ganarse el respeto, la admiración y los afectos no sólo de sus compañeros sino de cuantos le conocen y conviven en el día a día con él, estuvo revestido de la solemnidad y el empaque castrense que pone en todos los actos que organiza, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros, número 11.

Sencilla, cercana, esa es la condición del general Rello, y emotiva fue la alocución del general con la que supo llegar al corazón de todo el público que abarrotaba la plaza. Me quedo con todo el contenido de la alocución, pero destaco muy especialmente el párrafo dedicado a la bandera, a: "Esta nuestra Bandera, que encarna un sueño de justicia, de seguridad y progreso para nuestra nación. La Bandera es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro pueblo, la imagen de España y su vasta historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura". Y quien no lo entienda así es que no tiene ni idea de lo que es ser español.

Ceremonias como la del domingo en Benavente, refuerzan el compromiso del Ejército con la sociedad civil y el compromiso de los ciudadanos con su ejército

No puedo estar más de acuerdo con mi general. Yo siento así nuestra bandera. De hecho preside un rincón de mi hogar. Desde que el coronel Cuéllar me hizo entrega de la enseña nacional, forma parte de mi familia, es mi familia más querida junto a los que habitan en mi corazón. Ceremonias como la del domingo en Benavente, refuerzan el compromiso del Ejército con la sociedad civil y el compromiso de los ciudadanos con su ejército. Un compromiso que, en palabras del General Rello es "común, ilusionante y maravilloso".

Reconocida en todo el mundo, la bandera de España nos recuerda la importancia de la unidad, la diversidad y el respeto mutuo. Es más que un símbolo, un emblema de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad como españoles, que nos une y nos representa. Así se puso de manifiesto en la ciudad de los Condes-Duques en una mañana que forma ya parte de la pequeña historia benaventana, junto a los grandes y pequeños hitos que han forjado su historia.