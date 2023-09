Respuesta abierta al compa Manuel Antón

Leída tu "carta abierta" en La Opinión El Correo de Zamora, en fecha 22 de Septiembre del 2023, te contesto a vuelta de correo.

Para empezar, y dado que viene a cuento, comentaré que uso el término "compa" para saludar a todo el mundo (piensen como piensen) porque considero que todo humano soo tiene dos instintos básicos: quiere seguir vivo y quiere disfrutar de lo que ya sabes.

Entonces, si todos queremos lo mismo, puestos a ello habríamos conseguido cubrir esas necesidades con gran regocijo y satisfacción. Por eso todos debemos ser "compas" en esa tarea.

Otra cosa es que lo que llamamos civilización nos haya llevado por distintos derroteros, y las guerras, los odios, las envidias, las religiones, los patriotismos, etc. nos hayan hecho creer que "nosotros somos buenos" y los otros son malos, y que hay que vencerles.

En esa línea, mi escrito "Viva la democracia y una amnistía cada día" (publicado en este mismo medio el día 20) parece haberte sacado de quicio, pues si no, no es comprensible que una persona tan preparada, educada y de derechas como tú, pueda contestar hablando de temas en los que no entré ni por asomo.

Veamos: Hablando del problema vasco, escribí: "Este problema se resolvió por la fuerza y con la razón".

Y tú sueltas una perorata sobre que fue la fuerza (las fuerzas armadas) quienes acabaron con ETA, cuando yo ya había hecho mención al uso de la fuerza.

Siendo lo más grave de lo que dices, eso de que "yo debería ponerme en el lugar de sus víctimas, y que si lo hiciera cambiaría de opinión", utilizando como punto de apoyo para tal acusación (contra mi) que yo escribo esto:

Con lo que, aunque los de ETA han sido juzgados según las leyes españolas y tras cumplir una pena "quedan libres de pecado, como dice la justicia constitucional, se les sigue tildando de asesinos.

Según la Constitución española (y creo que tú presumes de constitucionalista), si un delincuente (incluso un asesino) acaba de cumplir su condena, es considerado un reinsertado (es decir recupera todos sus derechos como ciudadano como si nunca hubiera roto un plato)

Cuando eso lo escribo basándome en que según la Constitución española (y creo que tú presumes de constitucionalista), si un delincuente (incluso un asesino) acaba de cumplir su condena, es considerado un reinsertado (es decir recupera todos sus derechos como ciudadano como si nunca hubiera roto un plato).

Esas dos cosas son las que me impulsan a contestarte, porque aunque estés muy preocupado por si se rompe España (o más bien por si no gobierna el ppvoxismo) no tienes derecho (salvo error) a decir que dije lo que no dije.

Y ya, aprovechando el papel, resumo para el resto de los mortales lo que sí dije:

El referendum catalán no fue un golpe de estado ni por asomo (¿te imaginas a Pinochet, o a Franco, dando un golpe de estado con urnas?)

La amnistía no es una medida injusta puesto que en España ya existen los indultos (perdones individualizados), así que uno colectivo, que encima resuelva un problema político que no resolvió ni Franco con su mano dura, y que a la vez permita un gobierno que distribuya la riqueza de arriba a abajo, es algo bueno para el país. (Es más, es lo único que está en juego, aunque el Poder y los poderosos quieran distraernos con presuntos dramas territoriales).

Por último: La milonga de que una democracia se sustenta en el cumplimiento de las leyes, cae por su base pues ese es el primer mandamiento de toda dictadura ya que ellas también tienen leyes.

Salud con suerte, y lee con más atención.