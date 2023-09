El hambre existe

Me repatea cuando escucho decir que en España no hay hambre, que se trata de un invento de las ONGs, que cada cierto tiempo echan mano de ella, para recaudar fondos. Qué error más grande. La inseguridad alimentaria que actualmente existe en España, debido a la falta de recursos para obtener alimentos es palmaria. La FAO, cuyos expertos miden muy bien estas y otras cuestiones relacionadas con la alimentación, asegura que una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable.

El crecimiento y desarrollo lo vinculamos de inmediato con la infancia. Decir que hay niños que pasan hambre o que no comen debidamente es absolutamente veraz. Hasta el punto de que, según la Plataforma de Organizaciones de la Infancia en la comunidad, más de 90.000 menores de 18 años de Castilla y León, cifra que representa el 26,8% del total, y más de uno de cada cuatro niños viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Su situación es de absoluta vulnerabilidad económica y social. Hablar de pobreza es hablar de hambre. Mientras diariamente en el mundo se desperdician, tirándolos directamente a la basura, toneladas de alimentos, hasta un total de 2.500 millones de toneladas, en muchos hogares siguen preparándose a diario bocadillos imaginarios.

No llegar a fin de mes no es ya el problema más acuciante, no poder mantener el hogar a una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar cualquier gasto imprevisto o no tener para comer, son los verdaderos problemas. Las administraciones cierran los ojos ante esta cruel realidad. El trabajo se lo dejan a las organizaciones no gubernamentales como si ellas y sólo ellas tuvieran que hacer frente al problema de infinidad de hogares donde el miedo que produce la vulnerabilidad es el pan de cada día.

La propia FAO define el hambre como: "una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable". Y no se refiere al hambre de una dieta de adelgazamiento, no, se refiere a esa cornada que tanto duele incluso en la dignidad de las personas.

No me extraña la preocupación del papa Francisco que se ha expresado, a propósito del hambre, en los siguientes términos: "El hambre es una de las grandes amenazas para la paz y la serena convivencia humana". Y que todavía haya quien crea que eso del hambre es un cuento chino. El hambre, existe.