La penosa opinión del simpático Molina

Tuve como profesor de matematicas al simpático profesor Molina, simpático, pero no destacaba como profesor. Veo en su artículo de opinión del 20 de septiembre que sigue manteniendo una tonica similar, simpático pero con argumentos simplistas y teñidos de la ideología que profesa, muy respetable por otra parte. Ya tenía tendencia a simplificar excesivamente las cosas en su época de profesor de matemáticas, pero las personas no son como las matemáticas, afortunadamente. Los seres humanos son bastante más complejos en estas cuestiones, y 2 + 2 no siempre suman cuatro. No se le da bien al profesor Molina comprender estas cosas, es evidente el problema en su artículo de opinión.

Llega a ser incluso insultante la banalización que realiza acerca del terrorismo de ETA. Unos pobres chicos descarriados que únicamente querían la independencia de su país. De forma equivocada se dedicaron a matar inocentes con un tiro en la nuca y por la espalda.Una pena, pobre chicos, ahora que ya han pagado con la cárcel su equivocación no se les puede culpar. Eso sí, todos los asesinatos que aún quedan por resolver y todos los arrepentimientos que aún quedan por decir, de forma explícita, por supuesto, y cara cara, frente a las víctimas, quedan en el limbo de la opinión del profesor Molina. Podría continuar también ahora con el asunto del independentismo supremacista catalán. Pero quizás no merece la pena. Eso sí, para finalizar, solo recordar al profesor Molina que la democracia se basa en el Estado de Derecho, y que gracias a Dios, la separación de poderes es una garantía frente al abuso de unos y de otros, y que la convivencia se basa en normas y leyes, que conviene no pisotea Podría continuar también ahora con el asunto del independentismo supremacista catalán. Pero quizás no merece la pena. Eso sí, para finalizar, solo recordar al profesor Molina que la democracia se basa en el Estado de Derecho, y que gracias a Dios, la separación de poderes es una garantía frente al abuso de unos y de otros, y que la convivencia se basa en normas y leyes, que conviene no pisotear, y que dado que él no es jurista, no debería opinar sobre asuntos que no comprende y que están muy lejos de lo que es su especialidad, las matemáticas. Así que, con todo cariño, le aconsejo que mantenga sus opiniones para su grupo de amigos y que deje de banalizar y de simplificar asuntos tan complejos que están fuera de su entendimiento. Por ciert,o tuve una buena nota en matematicas. José Antonio Blanco Garrote