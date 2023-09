La oportunidad de Feijóo

Todo aumento de los derechos individuales es una opción de progreso. Lo fue extender al Congreso la norma del Senado incorporando los cinco idiomas co-oficiales en España acabando con la interpretación nacionalista restrictiva que ignora el art. 3.1 CC. El castellano es el oficial; los otros cinco idiomas co-oficiales lo son en el ámbito territorial español. No son un derecho personal "fundamental" cuyo ámbito sería internacional, son derecho positivo personal de ámbito territorial nacional. Las relaciones internas en cada autonomía deben ser bilingües o monolingües conforme lo sea cada autonomía

Esa decisión del Congreso procede de la naturaleza política nacional que no tienen los parlamentos autonómicos donde su obligación/derecho es solo el bilingüismo con el castellano que es el idioma oficial. Las traducciones en el Congreso amplían extraterritorialmente ese derecho al bilingüismo con la lengua común, la oficial de España. que es "prima inter pares".

Los diputados representan a los ciudadanos de toda España: eso incluye a los de los territorios bilingües que pueden dirigirse a ellos en su idioma oficial; son tan representantes suyos como los que los bilingües que los eligieron. Nos representan a todos.

Eso no es así a nivel internacional. En la UE hay veinticuatro idiomas oficiales Antes de "exigir" la oficialidad extraterritorial (fuera de España) de otro idioma cooficial de ámbito territorial interno debería tener esa oficialidad absoluta en el ámbito interno, por elemental congruencia. "Qui magis minus potest" (el que puede lo mucho puede lo poco) y "a sensu contrario" "Qui minimum negat, maximum petere non potest" (quien niega lo mínimo no puede exigir lo máximo).

Pero aun lograr ese mínimo no implica tener derecho al máximo. El mínimo sería una condición necesaria: es incongruente exigir al Parlamento europeo lo que se niega en el propio, pero no sería condición suficiente. Los ámbitos nacional e internacional se rigen por normas diferentes. En el ámbito nacional rige la mayoría, cualificada o no; en el internacional algunos acuerdos exigen unanimidad; el de los idiomas oficiales internacionales es uno de ellos. En la ONU es muy restrictivo. No se trata solo de quien asume el coste; es una cuestión conceptual de mayor calado, como es fácil de ver.

Pero seamos positivos; destaquemos las actitudes positivas de progreso como la del señor Borja Semper que ha señalado el camino a seguir, aunque provocando la ira de los inmovilistas del PP. Ojalá pronto haya un diputado en cuyo haber tenga cuatro intervenciones en las otras cuatro lenguas cooficiales, no solo en la suya y el castellano. Y que tras él el número de los más inteligentes, por más conciliadores, siga su ejemplo.

Ojalá haya más Semper: un diputado en cuyo haber tenga cuatro intervenciones en las otras cuatro lenguas cooficiales, no solo en la suya y el castellano

El señor Feijóo fue presidente de la Xunta de Galicia. Puede convertirse en el símbolo de respeto a todas las lenguas cooficiales presentando su candidatura en gallego. Su previo cargo y ser el gallego su lengua materna en Os Peares le legitima; casi le obliga moral y políticamente.

Además del gran aprecio que sentiría de los gallegos, debería de sentirlos todos; aun los monolingües, salvo los de Vox, pero eso, al diferenciarse de ellos, aun le favorecería más.

Su desacuerdo inicial con la propuesta tiene a su favor el argumento racional de evitar un gasto prescindible; ella es compatible con esta prueba de talante democrático al aceptar y ejercer un derecho legal en el Congreso. Y para "justificar" su conducta frente a los "halcones" de su partido ¿o son “buitres”? tiene muchos precedentes a su favor: 1º.- el PP, como partido, se opuso al divorcio; luego varios diputados han ejercido su derecho, 2º.- el PP, como partido, se opuso al matrimonio no heterosexual y algún diputado ya ha ejercido su derecho.

Es casi seguro que su candidatura no prospere. Junto a esa noticia puede estar la de su presentación en gallego. Por inesperada tendría casi igual trascendencia; en todo caso distraería la atención de la otra permitiéndole titulares positivos por ser una actitud democrática y conciliadora, una virtud de la que carece el PP, bien es verdad que por habérsela labrado a pulso.

Reflexione, señor. Feijóo: por su derecha nunca superará la intolerancia de Vox; los del PP intolerantes ya están con ellos; los que quedan no son de fiar; se irán en el peor momento; los menos intolerantes - los desencantados de Vox - ya han vuelto al redil. Su futuro de crecimiento está a su izquierda; en un centro de gente conciliadora que premia la capacidad de negociar: no el dogma intolerante, ni la política de esos Aníbal que aún están en el PP: "odio eterno los romanos". Así no se va a ningún lado al que valga la pena ir.

(*) Abogado. - Doctor en Química Industrial. Secretario General del Centro de Estudios Ateneos