Nanas del calçot

Es una mañana cualquiera del pasado mes de agosto, y voy conduciendo muy len-ta-men-te. Me ha tocado en suerte ir detrás de dos paisanos, que charlotean tranquilamente mientras pasean por el medio de la calle, sin atender a la presencia de coches.

Con la ventanilla izquierda bajada, veo que, bien orillado y observando la escena, se encuentra un habitual de la residencia de ancianos apoyado en su andador. Nos conocemos de desearnos los buenos días cada vez que nos cruzamos, por lo que divertido me insta a que no frene. Le devuelvo la broma, contestándole que en la ciudad es costumbre caminar por la calzada, no por la acera, y es nuestro deber respetarlo.

No queda otra. Porque si no fuera por los veraneantes, en los pueblos no tendríamos médico, escuelas rurales, ni Guardia Civil. Del mismo modo que si no fuera por todos esos ingleses y alemanes borrachuzos de Magaluf, los españoles no dispondríamos de autovías, universidades públicas, ni campamento militar en Monte la Reina.

Ya lo decía Groucho en la película Los hermanos Marx en el AVE a Bragança: ¡Traed turistas, es la guerra!

Hablando de bromas… Miguel Hernández, el poeta cabrero, escribió desde prisión Nanas de la Cebolla para su mujer y su hijo subalimentados. El poeta de Orihuela sí fue un preso político. Y murió devorado por la tuberculosis, entre rejas, sin poder hacerse una foto tan orondo como sonriente en el patio de la cárcel junto al resto de la cuadrilla.

Es muy lógico que un partido de corte neoliberal como el Partido Español, con la S y la O inservibles y de mero relleno, se alíe con la burguesía catalana, lo inaudito es que lo califiquen de alianza progresista

Por la prensa, sabemos que Oriol Junqueras, el mesías católico de Esquerra que profetizó que por el amor de Dios un día Catalunya sería lliure, jugó al baloncesto y estudió filosofía durante su penosísimo cautiverio. Un sufrido paso por el talego que le convirtió en el primer preso político de la historia que salió de la cárcel más gordo de lo que entró. Y claro, ya lo dice el refrán, gocho bien cebado no escribe poesía. Así que lo siento por sus fieles y acólitos, no habrá un poemario titulado Nanas del Calçot.

Más bromas. Saben aquel que diu que iba Antonio Machado huyendo de una España derrotada, para cruzar a pie la frontera con Francia, congelado, hambriento, y muy enfermo, hasta acabar al poco tiempo muriendo exiliado, triste, cansado y pobre. Pero en Colliure, donde sigue enterrado en su eterno exilio, no en una carísima mansión de Waterloo.

A broma también me tomo el actual berenjenal patrio de la omnipresente amnistía, un referéndum legal por la autodeterminación, el cupo catalán y la más que probable convocatoria de nuevas elecciones generales, que acabarán con los mismos o parecidos resultados electorales.

Como Sísifo, estamos encadenados a un futuro que traspasa el hazmerreír y se parece más a un hazmellorar. O como los israelíes, condenados a repetir votaciones, hasta cuatro veces, para acabar estragados de esta democracia plagada de políticas sectarias y políticos vendeobreros y botiflers.

Me lo tomo a broma, y por eso no entiendo el cabreo generalizado que existe a mi alrededor. Hasta mis ovejas están más raras de la cuenta. Me engañaba pensando que era por la creciente desestabilización climática, pero que va, es por el penoso estado de la nación.

Es normal que el PP pactase con CiU concederle las competencias en educación, para que pudieran crear indepes, como Hamas fabrica terroristas, a cambio de una temporadita en La Moncloa. Igualmente, es lógico que un partido de corte neoliberal, no socialdemócrata, ni mucho menos socialista, como es el actual Partido Español, con la S y la O inservibles y de mero relleno, se alíe con los pequeños burgueses de Junts. Lo inaudito, lo inexplicable es que lo califiquen de alianza progresista.

Sácame de dudas, Siri, qué significa progresista.

Lo que no me tomo a broma, son las sensatas palabras contra el nazional-secesionismo catalán, de Paco Frutos, qué Dios lo tenga donde siempre estuvo en vida: de parte del obrero. Por cierto, la adjudicación de una Z al nazi-onalsecesionismo catalán es obra suya.

Paco Frutos, que no era podemita ni sumarita, porque era cananeo, con C de comunista, argumentó que los catalanes indultados eran políticos presos porque atentaron contra la legalidad vigente. Nunca presos políticos. Al tiempo que se dolía de que se equiparara a risueños políticos panzudos con prisioneros de conciencia, como lo fue otro poeta, Marcos Ana. El preso político español que más tiempo ha pasado en prisión.

Por lo mismo, el viejo líder del PCE no se explicaba cómo ante el referéndum ilegal del 1 de octubre por la autodeterminación de Cataluña el wokismo se puso de parte de los adalides del racismo identitario, actuando de pandereteros de los golpistas.

Junts, Esquerra y el PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que mantiene la S como quien sigue llevando la alianza de un matrimonio muerto y enterrado hace siglos, tres partidos que cada vez que han gobernado, han aplicado en Cataluña unas políticas austericidas que han esquilmado el estado de bienestar en la región.

Una tríada que, siguiendo la estela de severos recortes en materia social que han efectuado PSOE y PP al frente del Gobierno central, ha dejado herida de muerte a una sanidad pública que debería dar cobertura a todos los obreros catalanes, así como a la mano de obra procedente de la inmigración.

Hablaba Paco Frutos, como político consecuente, que casa ideología y maneras de vivir, del enorme sacrificio que hicieron los españoles exiliados, presos políticos y de conciencia, población civil y militar, políticos de todo signo, vencedores y vencidos para renunciar a parte de sus exigencias, y ganar en concordia y convivencia pacífica. Concordia y convivencia pacífica en las que no caben un indulto, ni un referéndum de autodeterminación, o una amnistía que solo benefician a una élite adinerada.

Imposible no hacer mías sus palabras.