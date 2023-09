Hay que tener memoria para todo. Todos los episodios dolorosos vividos en España requieren reparación. No solo los de la postguerra. También los de la "guerra sucia" que llevo a cabo ETA en España. Yo soy una de las miles de españoles que no está dispuesta a olvidar, a pasar página, viendo actitudes chulescas como las de Josu Ternera, Otegi y tantos otros.

El 6 de enero de 1979, festividad de los Reyes Magos, ETA mató a tiros a un guardia civil y a su novia. Tenían 24 y 20 años. Iban a casarse en verano. Mientras se desangraban en el interior del vehículo que ocupaban, el claxon sonó 27 minutos. Absolutamente nadie acudió en su auxilio. Puñetero miedo cómplice y cobarde. El odio que destilaban los que incitaban al odio había contagiado a buena parte de la población. Ella fue la primera mujer asesinada por la banda terrorista por ser pareja de un agente del Benemérito Instituto. Se llamaban Hortensia y Antonio.

Cuarenta y cuatro años después, José Luis Rancaño, de La Dalia Films, ha realizado un cortometraje a modo de pequeño homenaje a los "novios de Cádiz". Se titula "27 minutos". No lo vamos a ver nunca en canal alguno público o privado. No hay coraje. No hay lo que tiene que haber en las televisiones que prefieren contar con un asesino como Ternera, antes que narrar la fallida historia de amor de Hortensia González Ruiz y Antonio Ramírez Gallardo. "27 minutos" es un claro alegato contra el proceso de blanqueamiento de la banda terrorista ETA. El corto de Rancaño sobre los novios asesinados por ETA, corre estos días como la pólvora por Whatsapp hasta el punto de que se ha convertido en un auténtico clamor. El que me enviaron, no recuerdo quién y que yo he rebotado a un largo número de personas, contenía la leyenda de "muchas veces compartido".

El documental de Évole sobre el ex jefe de ETA, Ternera, estará en el Festival de Cine de San Sebastián. "27 minutos" se ha visto en círculos reducidos. Pero, esta misma semana ha superado con creces las 270.000 visitas en Youtube, saltando de móvil en móvil. Sus creadores calculan que, en total, ya han podido ver el corto medio millón de personas. Y todo gracias a una campaña la mar de sencilla, el boca a boca virtual. Sin subvenciones, sin ayuda de ningún tipo, La Dalia Films ha conseguido el más difícil todavía.

No es de recibo que a estas alturas de la historia se produzca silencio social. Como no lo es el hecho de que se dé voz a los verdugos y se silencie a las víctimas.