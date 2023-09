Ha venido, no solo para quedarse. Ha venido para poner orden en el desorden. Ha venido para poner en claro las cuentas. Ha venido para modernizar la diócesis. Ha venido para hacer historia. Ha venido para dejar huella. Y a fe que la está dejando a cada paso que da. No se le puede pedir más de lo que está haciendo. Siempre en silencio. Sin decir nada a nadie porque del dicho al hecho hay un trecho y don Fernando Valera, obispo de Zamora, es hombre de hechos, de consecuciones, de pequeños y grande hitos que a nadie pasan desapercibidos.

Gracias a Dios, algún día tenía que tocarnos, tenemos un obispo joven, moderno, innovador, con ideas. Nadie puede discutir que se ha apuntado, no un tanto, sino todo el tablero, con la celebración, 24 años después, de una nueva edición, la de 2025, de Las Edades del Hombre. Con la particularidad de que será la primera celebración transfronteriza desde la creación de esta magna exposición, al compartirla con Oporto, ciudad que me encanta y donde tengo muchos y buenos amigos.

Don Fernando cae bien al conjunto de los zamoranos. Y eso es una especie de más difícil todavía. No hay que ser linces para darse cuenta de que tenemos un prelado no ya de primera división, sino de champions. La Fundación ZamorArte para conservar el patrimonio diocesano, afianza la huella de don Fernando en Zamora. No es obispo de despacho, que también, a don Fernando le gusta patear la calle. A todos nos encanta verle ir de acá para allá, a sus cosas, y a las nuestras, departiendo amigablemente con todo el que se le acerca.

Confieso que en un momento muy puntual su infinita paciencia y prudencia que, en definitiva, son las huellas de la sabiduría, pero que no corrían parejas con mi prisa y mi inquietud, me hizo dudar, no voy a decir que de sus múltiples capacidades, pero sí de su interés. El demonio que se mete donde no le llaman para fastidiar, porque don Fernando sabe despejar el balón de las dificultades y hacerlo con finura, con elegancia, como Zinedine Zidan, posiblemente el centrocampista más elegante de la historia. Ante los hechos, reculé entonces, y no pienso volver a dejar que el demonio o a lo mejor mis demonios me hagan dudar de este hombre bueno, recto y yo diría que cabal.

Por fin tenemos un obispo en Zamora capaz de hacer realidad sus ideas y sus sueños que son los nuestros, y llevarlos a la práctica que es donde está la diferencia con quienes dicen pero no hacen. Esta situando a Zamora en el mapa del que había desaparecido por dejadez de las instituciones que andan a otras cosas. Solo se me ocurre decirle, gracias monseñor Valera por su dedicación a Zamora y por traernos la confianza perdida. El éxito siempre deja huella y las huellas de un hombre como usted siempre van hacia adelante. Así es la huella de don Fernando.