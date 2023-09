Carta abierta al "compa" Paco Molina

Querido compa:

Compartiría buena parte de lo que dices en tu artículo: "Viva la democracia y una amnistía cada día", que salió publicado en este mismo espacio de opinión el pasado miércoles, día 20 del actual, si no fuera porque tengo claro que en España, que, como bien sabes, es una Estado social y democrático de derecho, las leyes están para cumplirse y no para que, en función de las necesidades de cada gobernante de turno, se salten o se cambien "a gusto del consumidor". Por eso, lo de una amnistía cada día no lo veo, porque no puede ser y además es, o debería ser imposible.

Como también sabes, todos los españoles, tal y como recoge nuestra Constitución, en su artículo 14: "Somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento…". Por eso los catalanes, como los vascos, los gallegos, los andaluces, los castellanos y leoneses… Debemos ser respetuosos con todas las leyes, y cumplirlas y hacerlas cumplir teniendo presente que su incumplimiento puede y debe ser perseguido por los órganos judiciales, que para eso están.

En consecuencia, y estando de acuerdo contigo en que para resolver los problemas políticos, como todos, nunca debería emplearse la violencia, permíteme decir que, por desgracia, no siempre puede ser así si quienes delinquen se empecinan en la sinrazón y se obstinan en atentar contra los principios constitucionales, entre los que se encuentra la indisoluble unidad de la Nación española, que es contra el que atentó el gobierno catalán el 1 de 0ctubre de 2017, al convocar y celebrar de manera ilegal el famoso referéndum de autodeterminación que dio lugar a los lamentables acontecimientos que se sucedieron en fechas posteriores, en Cataluña.

Olvidas decir que a ETA la derrotó el Estado español gracias al buen hacer de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, de los jueces y magistrados que supieron ejercer sus competencias y de los sucesivos gobiernos que fueron capaces de aguantar la presión de los etarras con determinación. A ETA la derrotó la perseverancia en la aplicación de las leyes contra los que asesinaron, los que secuestraron y mantuvieron cautivos a multitud de ciudadanos en contra de su voluntad, los que extorsionaron a media población vasca… durante más de cincuenta años

Dices que no hay democracia sin tolerancia, ni votaciones, ni referéndums. Totalmente de acuerdo. Pero te ha faltado decir que tampoco la hay si no se respetan las leyes.

Dices, y dices bien, que España tiene un problema con el independentismo catalán, como lo tuvo, y mucho más grave, durante la segunda mitad del siglo XX con el independentismo vasco. Dices que lo de la ETA se resolvió sin tener que hacer uso de la violencia, pero olvidas decir que a ETA la derrotó el Estado español gracias al buen hacer de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, de los jueces y magistrados que supieron ejercer sus competencias y de los sucesivos gobiernos que fueron capaces de aguantar la presión de los etarras con determinación. A ETA la derrotó la perseverancia en la aplicación de las leyes contra los que asesinaron, los que secuestraron y mantuvieron cautivos a multitud de ciudadanos en contra de su voluntad, los que extorsionaron a media población vasca… durante más de cincuenta años. No es que se les convenciera de que las formas de reivindicar sus deseos de independencia fueran equivocadas, sencillamente se les derrotó haciendo uso de la ley, persiguiendo, capturando, juzgando y, en su caso, haciendo cumplir su condena a los terroristas que tanto mal hicieron a España. Ni más ni menos.

Dices que a los etarras se les hizo desistir del uso de la violencia al hacerles entender que el ser independentista (es decir, el creer que para tu tierra es mejor ir por libre), no es malo, siempre que se usen las vías democráticas (es decir, la no violencia, las urnas y los votos), pero olvidas decir que el daño que causaron quienes apretaron el gatillo, pusieron bombas, secuestraron, torturaron... lo sufrieron personas que, o bien perdieron la vida, o siguen por aquí esperando que quienes les torturaron les pidan perdón. Por favor, Paco, trata de ponerte en el lugar de las víctimas de los terroristas; si lo hicieras tal vez cambies de opinión.

Dices que no se puede acusar a los que por medios democráticos reivindican lo que reivindicaba ETA, porque no son de ETA; y que a los que asesinaron, fueron apresados, juzgados, condenados y cumplieron sus penas no se les puede seguir tildando de asesinos…Entonces ¿de qué? ¿De hermanitas de la caridad?.. El que asesinó, aunque haya cumplido su condena, seguirá siendo un asesino de por vida, igual que los asesinados no podrán volver a la vida jamás.

Dices que los independentistas catalanes ganaron unas elecciones con la promesa de un referéndum de autodeterminación, como tratando de decir que la tenían que cumplir, cuando sabes que tal promesa era un "brindis al sol" porque todos los que la hicieron sabían que La Constitución española tal tipo de referéndums no los contemplaba, ni contempla (por eso andan hoy tratando de chantajear a Sánchez para que les abra la puerta…), pues temas de tanta enjundia no se pueden resolver a nivel territorial ya que, tal y como establece nuestra norma suprema: “la soberanía nacional reside en el pueblo español…” y, en consecuencia, para decidir sobre la independencia de cualquier territorio español, habría que debatir primero el asunto en el Congreso de los diputados y en el Senado y, caso de que se pudiera aprobar, antes de asumir un cambio en el mapa nacional, habría que cambiar la Constitución para dar encaje al nuevo modelo territorial y, por supuesto, someter tal propuesta a referéndum nacional.

Para terminar, permíteme decir que das tu opinión acerca de lo que aconteció con posterioridad a la celebración del referéndum del 1-O, y pones en tela de juicio la aplicación que de las leyes españolas hizo, primero, el Poder Ejecutivo, y después el Judicial, para terminar diciendo que en el resto de Europa quienes fueron condenados por la justicia española como sediciosos nunca lo hubieran sido… Creo que vuelves a incurrir en un error de bulto al dejar caer que las leyes españolas están desfasadas… Puede que lo estén, pero mientras sigan en vigor son las que son y hay que respetarlas y cumplirlas, cosa que no todos están dispuestos a hacer, como ya nos lo demostraron en 2017 los independentistas catalanes.

Sin tener muy claro si sería legal una amnistía general para todos los que delinquieron al participar en el proceso independentista catalán que culminó con la famosa declaración unilateral de independencia de Cataluña, allá por el 27 de octubre de 2017, mi opinión es que muchos, por mucho menos, han tenido que pagar mayor factura

Por todo lo referido, sin tener muy claro si sería legal una amnistía general para todos los que delinquieron al participar en el proceso independentista catalán que culminó con la famosa declaración unilateral de independencia de Cataluña, allá por el 27 de octubre de 2017, mi opinión es que muchos, por mucho menos, han tenido que pagar mayor factura.

Querido compa, aunque me hubiera gustado poder poner más de mi parte para decirte que comparto lo que dejaste escrito en tu precitado artículo, por lo que he dejado yo y por mucho más, tengo que decir que no puedo.

Aunque en muchas cosas he opinado de manera muy diferente a como opinas tú, siempre te he respetado, e incluso te he admirado porque sé que eres un tipo legal y simpático. Hoy he salido al paso de tus opiniones porque creo que has ido más allá de lo que tal vez pretendías.

No obstante, que sepa todo el mundo que cuando me cruce contigo por Santa Clara, o por donde sea, seguiré encantado de responder a tu sincero saludo de: "adiós compa". Fuerte abrazo.