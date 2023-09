Ante la violencia sin fin

Tras leer numerosas cartas y seguir el día a día sobre la violencia hacia las mujeres, incluida su muerte, y excepcionalmente, alguna hacia el hombre, sucesos que no llegan a comprenderse y no terminan de erradicarse ante la incompetencia de los gobiernos, a través de sus miembros, estos deben buscar soluciones para atajar el problema, la sangría que no cesa.

Hay que invertir e insistir en la educación y el respeto comenzando desde la infancia, tanto en las escuelas como en la familias. Nadie se merece el maltrato ni la muerte Tampoco puede entenderse el ataque como responsable al varón por sistema, ya que con esas actuaciones violentas quien se denigra es el ser humano – formado por hombres y mujeres-, ante una violencia extrema e injustificada que además supone un grave problema a las familias de las víctimas y a la de los ejecutores, y en su caso de los hijos que pierden a sus progenitores quedando a expensas de la sociedad. Todos somos o debemos ser seres humanos y con ello mostrar humanidad en el sentido más amplio. Tampoco la venganza que se observa en determinados grupos feministas dirigidos desde cierto ministerio tiene sentido ya que solo provocan enfrenamientos y más violencia. Hay que invertir e insistir en la educación y el respeto comenzando desde la infancia, tanto en las escuelas como en la familias. Nadie se merece el maltrato ni la muerte, hay otros medios civilizados para solucionar tanto los problemas de convivencia como las separaciones por dolorosas que puedan ser. Angel Santamaría Castro