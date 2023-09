De la Soledad, patrona de la Zamora despoblada

Escribo soledad con esa letra inicial minúscula de lo común, como el pan de cada día, aunque ya no llegue a todos los pueblos de Zamora más que dos o tres días a la semana en furgoneta, porque se están quedando cada vez más solos y solas. Y digo "solas" no por la utilización del lenguaje igualitario e inclusivo de lo socialmente correcto –y políticamente criticado por algunos- sino porque son más las mujeres que viven solas que los hombres solos en la provincia de Zamora, sobre todo entre las personas de más edad.

Soledad en Zamora tiene nombre de mujer. Y esta vez se cuela la inicial mayúscula por la regla gramatical de después del punto, seguido y aparte. Y por la regla religiosa de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad que ha conseguido ser, además de una hermosa imagen religiosa, un sentimiento "de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, etc". Como dice el diccionario textualmente de la veneración, y reconoce la diócesis de Zamora al coronar la imagen de La Soledad, esta vez con las mayúsculas con las que se la quiere y se la venera en la sociedad zamorana a esta representación de la Virgen.

Se ha coronado a La Soledad con mayúsculas: en la Catedral, con la corona de manos del obispo de la diócesis y vestida con el rico manto bordado en oro.

Culmina así esa minúscula coronación en el corazón de las mujeres zamoranas que cada Sábado Santo la acompañan en las calles de la ciudad, con una sencilla vela para alumbrar el sencillo manto de raso negro con el que viste su soledad y su dolor.

Mujeres como Alexia, la amiga de mis hijas, y Rosina mi amiga, que cuando eran niñas vivían en Zamora y acompañaban a La Soledad en procesión. Y que son "esos hijos que se van lejos"–como ha dicho el obispo- pero vuelven todos los años a acompañar la soledad de los que aún viven en esta tierra.

Tal vez no sea más que una casualidad, pero la coronación de La Soledad ha sido en septiembre, cuando Zamora vuelve a quedarse más sola.

La coronación de La Soledad ha coincidió este año con la soledad que se instala en las casas y el vacío que dejan en los pueblos los hijos y los nietos de los zamoranos que se fueron lejos, y vuelven por el verano a acompañar la soledad de su tierra como las damas que acompañan a La Soledad cada Semana Santa.

Coincide también la coronación de La Soledad con el final de las vacaciones escolares y el inicio de curso académico que revela las cifras de la soledad creada por la despoblación: escuelas que se cierran o se mantienen abiertas milagrosamente con cuatro niños, y bajada generalizada del número de estudiantes en todos los niveles educativos. Incluso las cifras positivas del inicio de curso, no son más que la consecuencia de la triste situación de la despoblación: si se extiende la escolarización a niños y niñas de uno o dos años es porque cada vez hay más aulas vacías; si aumentan los matriculados en la formación profesional es porque hay más paro y los jóvenes necesitan más formación para acabar emigrando. Y volviendo por vacaciones de verano o en Semana Santa a acompañar la soledad de Zamora.

También coincide la coronación de La Soledad con el aumento en la caída de población de los últimos años que culmina los casi cien años de soledad que ha ido creciendo en las tierras de Zamora.

Coincidencias que quizá no lo sean, y que pueden ser ese toque de atención necesario para tomar conciencia de la soledad no deseada que, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (todo con mayúsculas): "Supone una fuente de sufrimiento, limita el derecho de participación en la sociedad y tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos de la vida, generando costes sociales".

No deja de ser curioso que sea en este momento de aceleración de la pérdida de población de Zamora cuando la diócesis ha decidido coronar a La Soledad. Una soledad que ya era seña de identidad de esta tierra por la pérdida de sus hijos, obligados a irse. Y no precisamente por designio divino, sino por decisiones políticas y puramente humanas

Llegados aquí, y como sé que a algunos representantes religiosos que escriben en este periódico no les ha parecido bien que en un artículo personal comparara el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces como el milagro de la solidaridad, de compartir lo que se tiene, quiero aclarar que no pretendo sentar doctrina. Simplemente, las frases del mayúsculo lenguaje religioso se cuelan en mi minúscula cultura que es del pueblo llano que las utiliza con normalidad porque ha sido educado en una sociedad en la que lo religioso forma o ha formado parte de la vida cotidiana. De esta manera, a veces se nos cuelan frases divinas. Con perdón. Mejor dicho, con respeto.

Con todo el respeto con el que considero -sin pretensiones de crear doctrina, ni sentar opinión y ni siquiera de que esto sea leído- que La Soledad puede ser patrona de la Zamora despoblada, de la misma manera que la soledad se ha adueñado de nuestros pueblos. Que como buena patrona, las gentes de Zamora tienen fe en que va a proteger a esta tierra que le ha demostrado su confianza y devoción, coronándola en su corazón. Y que ha conseguido ser religiosamente coronada.

Sin negar la divinidad de La Soledad, sí que puedo admirar su humanidad: la de la madre a quien la han matado a un hijo. Y por eso está triste. Llora como si no fuera más que una mujer. Una mujer que se ha quedado sola

La coronación en septiembre ha coincidido también con las jornadas de magia. Otra casualidad que nos lleva a pensar que tal vez necesitemos creer en ese lado oculto de las cosas para poder cambiarlas, no con trucos sino con trabajo e ilusión.

Y tal vez sacando a la patrona en procesión. Porque como buena patrona que sabe lo que necesita esta tierra, ha sido anunciar la procesión, y se ha puesto a llover a cántaros sobre la tierra seca este año y calcinada el año pasado. Preocupada por las cosas de comer. Como una madre.

Madre de La Soledad. Para que haya buena cosecha, pagada con justicia, y trabajo que nos aleje de la soledad no deseada de nuestros pueblos.

(*) Diputada provincial de IU