Otra vez Nostradamus

Yo diría que Nostradamus está presente en nuestras vidas siempre. Sus profecías penden sobre nuestras vidas, su presente y su futuro, cual espada de Damocles. Porque no anuncian nada bueno. Al boticario y adivino francés, Michel de Nôtre-Dame, no hay que tomárselo a broma. Su porcentaje de aciertos es apabullante. Son muchos los grandes hechos históricos que fueron adelantados por este adivino. Ejemplos hay a barullo.

El gran incendio que asoló Londres en 1566, el asesinato en 1610 de Enrique IV de Francia o más cerca en el tiempo, el ascenso al poder de Adolf Hitler, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de JFK, los ataques del 11-S en Estados Unidos, e incluso la muerte de Isabel II y la coronación de Carlos III que, como todas sus predicciones, se esconden en enigmáticas frases que los estudiosos de Nostradamus analizan constantemente, son algunos de sus aciertos.

Sus predicciones no se han acabado en todo lo dicho. El adivino más conocido de la historia atesora mucho futuro en las páginas de su archiconocido libro "Las Profecías". Me refiero al presente año y los que están por llegar. Precisamente para este 2023 los estudiosos del adivino galo aseguran que su libro augura guerras, hambruna y sequías. No se equivocó. Todos los conflictos y desastres desatados en el mundo lo atestiguan. No empezamos el año bien y me temo que lo terminaremos rematadamente mal.

Servidora no quiere que 2023 pase rápido. No por nada personal, sino más bien universal. Ya que en 2024 pintará en bastos si Nostradamus no se ha equivocado. A ver. Las predicciones para el próximo año son preocupantes y abundando en la preocupación, también catastróficas. Los avances los tenemos en las presentes Danas. Lo cierto es que se ha generado una cierta incertidumbre y temor entre los estudiosos de todo el mundo. Nostradamus avisa, y el que avisa no es traidor, de una nueva guerra mundial, un cambio climático irreversible, un gran terremoto. El de Marruecos ha sido el primer aviso o puede que el segundo si tenemos en cuenta el de Turquía y lo que más encogida me ha quedado, porque una es católica y apostólica aunque también se declare en tercer término como romántica. Hablo de la muerte del papa Francisco. No quiero ni pensarlo. Nos quedamos sin papas.

Lo digo porque el sucesor de Francisco, según el adivino, será el último pontífice y luego, el fin del mundo. Nos pilla. Puedo añadir que, además, el siguiente papa será un cardenal de origen africano o asiático. Que no cunda el pánico, por favor. Aunque el legado de Nostradamus ha fascinado a lo largo de los siglos, es importante recordar que las profecías están sujetas a múltiples interpretaciones y no deben tomarse como certezas absolutas sobre el futuro de la humanidad. Ojalá que así sea.