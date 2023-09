Dice la RAE que coexistir es: "dicho de una persona o de una cosa: Existir a la vez que otra"; y que convivir significa: "1.- vivir en compañía de otro u otros. 2. Coexistir en armonía". A la pregunta "¿prefiere usted coexistir o convivir?" no hay que contestar "depende". Es preferible convivir; en su defecto coexistir o emigrar para convivir con otros.

Siendo niños se nos invitó a convivir. Pero montábamos líos por asuntos triviales y decíamos: "no me ajunto" ignorando el cuento donde una persona decía: "si uno no quiere dos no disputan" y al replicarle: "eso no es cierto" contestaba "es posible que este equivocado". Al maestro le debemos no solo que interrumpiera la pelea y nos dejara decir nuestras "razones", sino su solución salomónica que exigía darnos la mano; en no pocos casos "fue el inicio de una buena amistad". Solo se perjudicaron los encizañadores que nos animaban "¡pelea, pelea!".

Ahora somos mayores. No sigamos haciendo buscando pendencia donde caben acuerdos; busquemos coincidencias; sumemos esfuerzos en proyectos comunes; no nos enredemos con los gritos de "¡pelea, pelea!"; es un objetivo dañino. Valoremos la libertad que busca el acuerdo, no "el poder" de imponer nuestra voluntad; compartamos los argumentos.

Para no discutir basta que uno no quiera, pero convivir exige quererlo ambos. El rechazo y el insulto personal es como gritar "¡pelea, pelea!". Ni intentar el diálogo razonado para acercar posturas es otra forma de pendencia. El juramento de "odio eterno a los romanos" acaba mal; aun para el que gana. El fin inteligente de todo desacuerdo es la paz. La paz tras la derrota solo aplaza la continuación de la guerra. La paz de la I Guerra mundial engendró la II Guerra mundial. A aquel daño le siguió otro peor. La derrota busca la coexistencia, no la convivencia.

Todas las grandes guerras de la historia con sus falsos "buenos y malos" y las menudas de cada uno con el compañero de trabajo, el vecino o el familiar tienen el mismo saldo: una pérdida de las partes y un beneficio de los que gritan "¡pelea, pelea!". Había convivencia en Yugoeslavia; la había entre Rusia y Ucrania; la había entre judíos y no judíos en Palestina; la había entre marroquíes y saharauis, etc.

La historia nos enseña la estupidez de la pendencia. El progreso hace que hoy es "ilegal" lo que ayer era "legal": la esclavitud; la discriminación racial, por creencias en unos dioses o en otros o en ninguno, en unas políticas o en otras, en unas prácticas del sexo u otras y la de los hijos extramatrimoniales; también todos los impuestos transfronterizos, la exigencia de pasaportes, el abuso policial; la injusticia de los tribunales, etc. Además, hoy es "legal" lo que ayer era "ilegal": el divorcio; el matrimonio civil; el uso de preservativos; la fecundación in vitro; los sindicatos obreros (no los empresariales); los partidos políticos, las huelgas; los límites entre estados; ver al inmigrante como un agresor y al homosexual como un depravado, etc.

A todo eso que ha cambiado se dijo: "¡por eso no paso!" Millones de horas perdidas, un inmenso despilfarro económico, un destrozarnos el patrimonio; una infinita violencia con un saldo de millones de muertos, heridos y lisiados y una general infelicidad. Todo por no saber dialogar, no querer buscar el acuerdo pacífico. Aun si "cedemos" más, recordemos: "más vale un mal acuerdo que un buen pleito".

Todas las grandes guerras de la historia con sus falsos "buenos y malos" y las menudas de cada uno con el compañero de trabajo, el vecino o el familiar tienen el mismo saldo: una pérdida de las partes y un beneficio de los que gritan "¡pelea, pelea!". Había convivencia en Yugoeslavia; la había entre Rusia y Ucrania; la había entre judíos y no judíos en Palestina; la había entre marroquíes y saharauis, etc.

En Europa una gente providencial quiso buscar el interés común; reconocernos "nuestros derechos", compartir su defensa con el diálogo y el comercio como forma inteligente de buscar una "convivencia pacífica". De la CEE hemos pasado a la UE; aun queda mucho camino para la unidad plural dejando a un lado la uniformidad atomizadora, superando la triste herencia de los reinos donde la gente pacífica se mataba entre si para beneficio de su rey, ¡un perfecto hdp!, que nos engañara diciendo que "al rey la hacienda y la vida se ha de dar" por voluntad de su dios particular. Sólo merecía la patada en las posaderas que algunos han conseguido darles.

De la Boetie a mediados del S. XVI escribió un "Discurso de la servidumbre voluntaria"; seguimos sin hacerle caso. En algunos países aquella estúpida "servidumbre voluntaria" se ha substituida por la no menos estúpida "servidumbre voluntaria" a la nación, la patria, la república o el estado. Cada engañabobos usa el nombre mejor para lograr "¡pelea, pelea!" para "su beneficio" y "perjuicio nuestro".

¿Tiene sentido prohibir hablar en "su" lengua materna a los demás como hacemos nosotros? "¡Es un gasto inútil!", se justifican; quizá, pero los hay mayores y más inútiles y nadie los elimina. Satisfacer a millones de personas con este gasto es hasta barato. El pendenciero profesional sabe que no tiene razón, pero coge la pajita del suelo se la ponen en el hombro y nos reta: "¡sopla si atreves!". La respuesta inteligente es ignorar el reto; irnos en silencio; dejarle meditar el beneficio para todos, incluidos ellos al rechazar su falso conflicto mejorando nuestra buena fama de personas pacíficas y afables que quieren ir juntos por el camino de la convivencia.

El camino es largo y flanqueado de fresas y moras; fuera hay un precipicio a derecha e izquierda. Transitar por él, andando con cuidado y no atolondrados, nos evitará caer en ninguno.

(*) Abogado. Doctor en Química Industrial. Secretario General "Centro de Estudios Políticos".