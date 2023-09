Billie Holiday sería abolicionista

"Hay una fruta extraña colgando de los árboles del Sur, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose con la brisa sureña", cantaba la inigualable voz de Billie Holiday. Hace tiempo, en demasiados pueblos era habitual ver también frutas extrañas, de esas que son el mejor amigo del hombre, colgando de los árboles.

Aquella realidad hoy es inimaginable, porque cualquier ciudadano decente y honrado que descubriera semejante atrocidad, denunciaría inmediatamente al Seprona, justo después de vomitar de pura misantropía. Aquella realidad hoy es inimaginable… o igual no.

El programa de televisión Seprona en acción demuestra que aún existe gente que, pese a disponer de un móvil de ultimisima generación, sigue viviendo anclada en los años ochenta. Por lo menos, cometiendo las mismas barbaridades que por aquel entonces se consideraban normales.

De pequeña yo fui una niña normal. De esas a la que le prohibían subir a los árboles, porque se podía caer y hacerse daño. Ergo de esas que se subía a los árboles, se caía, se hacía daño y se ganaba una buena tunda al llegar malherida a casa. De esas a la que cuando los vecinos la veían llorando y se enteraban de por qué lloraba, se limitaban a contestar: a tus padres les duele pegarte más que a ti.

El teléfono evolucionó y dio paso al móvil. El móvil se renueva con cada World Mobile Congress, y se ha transformado en un artilugio que sirve para todo, hasta para hablar. La tecnología avanza, las sociedades cambian, los usos y costumbres se modifican, y las leyes se adaptan a la nueva realidad.

Es urgente copiar el ejemplo gallego, primos hermanos en esto de la ausencia de gente, donde más de 30.000 localidades se agrupan en apenas 313 concellos

Las tradiciones surgen, y se conservan, hasta que se acaban. Ya no está bien visto pegar a los hijos, sacrificar animales en el matadero sin aturdirlos previamente, llevar a las estrellas de Hollywood a Las Ventas, abandonar mascotas o acosar sexualmente a las mujeres. No está bien visto, y además es delito.

Llevar a las estrellas de Hollywood a Las Ventas no es delito, pero sí avergüenza, y por eso ya nadie lo hace.

Mandamos a riquiños aburridos a la luna y al fondo del mar para observar el Titanic, pero seguimos atados a las viejas costumbres. En los pueblos pequeños es tradición escaquearse a la hora de pagar el agua de abastecimiento público. Es delito, sí, pero un delito tradicional. Además, a Aquona le da igual, a la Diputacion se la pela, a la CHD ídem eadem idem, y el ayuntamiento no quiere llevarse mal con ningún vecino. Así que como bien dice el refrán, el burro de todos se lo come el lobo.

Costumbre muy arraigada también es la de jubilarse y dar de baja la nave para que no pague agua, basura y alcantarillado. Y después reconvertirla en un corral doméstico con huerto, conejos y gallinas. Todo criado en casa, pero sin pasar por caja.

Con el colaboracionismo de la secretaria, y su mantra de que en los pueblos pequeños no se puede ser tan exigente y hacer pagar a los vecinos por todo. Por lo mismo, no se paga licencia de obra. Por nada. Aunque se ocupe la calle con andamios y montones de arena durante semanas. No hay que ser tan exigentes, y por eso se permite incluso edificar construcciones nada rústicas sobre terreno rústico invadiendo vías públicas con el vallado.

La tradición permite que los pueblos pequeños sean territorio comanche, a los que llega la 5G, pero no la legalidad vigente. Según el capítulo II de nuestra Constitución, donde se hace referencia a Derechos y Libertades, en su artículo 14 se manifiesta que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sin embargo, la realidad se burla de nuestra Carta Magna.

Una administración seria no puede exigir a los ciudadanos que no abusen de los servicios públicos, porque son de todos; no puede pedirles que acudan a Urgencias sólo cuando sea estrictamente necesario para no saturarlas. Mientras que, por su parte, se dedica a despilfarrar dinero público en mantener miles de ayuntamientos en pueblos de menos de 500 vecinos.

Tradición o no, Castilla y León no puede permitirse una miríada de pueblos diminutos con ayuntamiento. Pagando una pasta gansa a un administrativo, una secretaria y a un juez de paz. Obvio que la comunidad no es Andalucía, donde San Pedro de Alcántara con 36.500 vecinos es pedanía de Marbella. Aquí no hay población para eso. No se trata de quedarnos con dos o tres ayuntamientos por provincia, pero sí de copiar el eficiente ejemplo gallego, donde más de 30.000 localidades se agrupan en apenas 313 concellos.

Urge copiar a gallegos y asturianos en esto de la obligada reordenación del territorio. Gallegos y asturianos son nuestros primos hermanos en la cada vez más evidente y desalentadora ausencia de gente. Cada concello, ayuntamiento mayor, rige sobre varios pueblos más pequeños. Lo que aquí llamamos pedanías.

Pedanías que no están desamparadas ni encaminadas al abandono institucional, porque el ayuntamiento madre, el concello, está obligado por ley a atenderlas. De cada subvención recibida de fondos regionales, nacionales o europeos que recibe, un concello, tiene que destinar y destina un tanto por ciento a sus pedanías.

Ayuntamiento madre, administración local regente, concello, o como prefiera denominarse, pero que debería empezar por poner fin a los delitos tradicionales. Si sobre el papel todos los españoles somos iguales, a efectos prácticos todos deberíamos pagar por el agua que consumimos, y por las obras que realizamos. Amén de que en finca rústica no se debería permitir edificar ni merendero ni merendera.

(*) Ganadera y escritora