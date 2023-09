¿Recordar fechas, nos hace pensar?

No hay duda que hoy estamos viviendo en un momento muy crítico en España. No solo por la situación económica, que es grave por el empobrecimiento de las familias, sini también por el crecimiento de las desigualdades.

"Es peligroso", pero necesario, que se convoquen concentraciones en favor de la Constitución, pero hay que tener mucho cuidado en pasarse y no llegar a la ciudadanía. Hoy nadie duda que una amnistía es contraria al espíritu de nuestra Constitución y no está explicitada en nuestra Carta Magna.

Quiero recordar y sobre todo que recordemos, el 13 de septiembre en 1923. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado que contó desde el primer momento con el beneplácito del Rey Alfonso XIII, que terminó con el régimen de la Restauración y dejó en suspenso la Constitución de1876. Abriéndose un periodo, entre 1923 y 1930, marcado por una dictadura militar-civil.

Qué decir de la compra del 9,9% de Telefónica por Saudi Telecom Company (STC) con el apoyo de mercenarios (españoles) al servicio del dinero, no importándoles que se trate de una empresa estratégica para la seguridad nacional. Dicen que no entrarán en el Consejo de Administración de Telefónica. Pero tengo la convicción, por experiencia, de que estos grupos no cumplen nunca su palabra porque para eso saben pagar muy bien a los mercenarios que son capaces de vender a su país

Recordemos que su pronunciamiento tuvo un seguimiento que se centró solo en Cataluña, Zaragoza y Huesca. El golpe habría fracasado, ya que ni el Ejercito ni el Gobierno manifestaron una oposición total al mismo.

Fue el rey Alfonso XIII quien llamó a Madrid a Miguel Primo de Rivera para otorgarle plenos poderes. Primo de Rivera instauró un directorio militar encabezado por él mismo que, sin embargo, contó con los grupos de presión del momento, los grupos políticos conservadores y, sobre todo, contó con la pasividad de gran parte de la sociedad como está acaeciendo en este momento con las violaciones de ley que estamos sufriendo los españoles.

En estos momentos estamos viviendo situaciones muy críticas en España. Daré solamente unas pinceladas, ya que ustedes más que nadie las conocen y las sufren.

No puedo pensar que Pedro Sánchez tenga la torpeza de decretar y promover una amnistía para los de Procés, y sobre todo para beneficiar a Carles Puigdemont.

La amnistía que se otorgó en 1977 fue una amnistía para romper con el régimen dictatorial que tuvo España durante 40 años. No podemos creer, repito, que Pedro Sánchez colabore en un golpe de Estado y la ruptura constitucional de España. Creo que le pesará mucho más el bien de España y la defensa de la democracia que el beneficio personal de continuar en el poder.

