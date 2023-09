De hijos y mascotas

Ya hace mucho tiempo que empezamos a nombrar a nuestras mascotas, e incluso a tratarlas, como humanos; de hecho, yo tuve un amigo que le puso a su perro don Enrique, tal cual. Bien está si ello supone integrarlos como un miembro más de la familia y, por supuesto, no empezamos a tratar a nuestros hijos como si fueran mascotas, que esto ya sería harina de otro costal. Así que, como yo tengo una hija y un perro, no seré quien me ice en armas contra quienes hablan a su mascota como si esperasen respuesta, les miman y organizan su vida teniendo en cuenta que ellos están dentro de la misma, como tampoco me alzaré contra quienes hablan a sus hijos como si fuesen una mascota e incluso les denominan en el ámbito familiar, a veces incluso más allá, como si en realidad lo fuesen. Vamos, que podemos aludir a nuestro hijo como Chete y a nuestro perro como Pepe, por poner un ejemplo y sin ánimo de ofender. Y bien está y lo digo en serio.

Y con la misma seriedad también he de decir que me siento más que preocupado con la deriva que está tomando nuestra relación tanto con los hijos como con las mascotas, considerando que tener a los unos y a los otros es un derecho y no una responsabilidad. En Tres sombreros de copa, la memorable comedia de Miguel Mihura, el protagonista argumenta sólidamente que se va a casar porque todo el mundo se casa con su edad. Así, a plomo y sin más razonamiento. Y a veces, demasiadas, me parece que acabamos teniendo hijos, y también mascotas, por un razonamiento similar. Llegados a un punto vital se tienen hijos y, ya puestos, pues un perro, un gato, un loro, o una iguana, que, a fin de cuentas, quienes nos rodean también los tienen y no vayamos a ser nosotros menos, faltaría.

Si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para entregar, lo mismo es mejor no embarcarnos en tener mascotas y mucho menos hijos

Pero resulta que ni los hijos, ni las mascotas, precisan solo de nosotros que les mantengamos, les llevemos al médico o al veterinario, les proporcionemos las mejores comodidades dentro de nuestras posibilidades y un largo etcétera de cosas que tienen en común que se solventan con dinero y que, por tanto, exigen de nuestro ímprobo esfuerzo diario para ganar ese salario que permitirá que nuestros hijos y mascotas vivan bien y a nosotros nos llenará de satisfacción el poder decir que hacemos por ellos cuanto está a nuestro alcance. Sin embargo, lo mismo nos estamos equivocando. Con buena fe, sin duda, pero eso no nos exime del yerro.

Con una frecuencia que roza el escándalo nuestros hijos, y nuestras mascotas, claro, pasan más tiempo con abuelos o asistentes que con nosotros, que somos los que hemos decidido ponerlos en nuestra vida de manera totalmente voluntaria, que ninguna ley obliga ni a tener un hijo ni mucho menos a tener un perro. Y alegamos que trabajamos para su bienestar. ¿Qué bienestar? Porque su bienestar es estar con nosotros por encima de todo, pero resulta que nosotros estamos, digamos, que poco o muy poco para parques, para socialización con sus iguales, para sus correrías, para satisfacer lo que su natural demanda como diversión y, sobre todo, poco para lo que es su más absoluto bienestar: sentirse como partes de nuestra vida más allá de lo que se puede pagar.

Cualquier relación afectiva exige tiempo compartido y vivido juntos para conocernos, para establecer lazos de relación y para entendernos; en definitiva, tiempo para irnos impregnando los unos de los otros. Proveer del mejor plato posible a nuestros hijos o mascotas es una obligación, pero eso no nos hace más familia ni a ellos más felices. Eso es intendencia y, como tal, se paga, aunque sea con la Visa a plazos, pero se paga. Lo que realmente hace familia, como hace pareja sentimental, o simplemente una relación verdadera de dueño y mascota es el tiempo que les dedicamos día a día, y cuanto más mejor, para que se sientan acompañados y realmente importantes para nosotros y no solo como un elemento que nos equipara con los demás que también lo tienen.

Y bien puede ser esta falta de vocación por entregar tiempo, por sacarlo casi de donde no hay, lo que haga que crezcan sin parar las cifras de abandono de mascotas, y de hijos. Es verdad que no aparecen en gasolineras ni en autovías niños como aparecen perros. Menos mal. Pero abandonar no solo es expulsar de la casa a un ser. Abandonar es también dejar de atender aquello que para ese ser, sea hijo o mascota, es esencial para su desarrollo pleno y, sobre todo, para ser feliz en la medida de lo posible y dentro de su especie. Un hijo quiere por encima de todo sentirse hijo, con más o menos lujos, pero hijo, como un perro quiere sentirse perro junto a su dueño. Bien mantenidos ambos, pero sentirse importantes en nuestra vida y para ello es imprescindible compartir su tiempo con nosotros, porque sin tiempo de dedicación no existe relación afectiva, por mucho que contemos un cuento a matacaballo a nuestros hijos, o nuestra mascota se nos suba encima cuando caemos reventados en un sofá.

Hace ya muchos años Joan Manuel Serrat compuso una canción, Esos locos bajitos, para referirse al hecho de tener hijos y la creó con dos deudas reconocidas por él mismo. La primera, el propio título, tomado del gran humorista Miguel Gila, y la segunda, en cuanto al desarrollo, de un poema del poeta argentino Horacio Salas. En esa canción cantaba Serrat lo siguiente: “Nos empeñamos en dirigir sus vidas/sin saber el oficio y sin vocación”. El oficio se aprende, la vocación ya es otro asunto, pero sin tiempo ni lo uno ni lo harán acto de presencia.

En todo caso, si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para entregar, lo mismo es mejor no embarcarnos en tener mascotas y mucho menos hijos.