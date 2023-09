Distintas versiones de una misma noticia

Héteme aquí que el lunes, escuchando las noticias de la mañana, determinada emisora de radio informaba de un robo a un conocido personaje español. Se trataba del piloto de “Fórmula 1”, Carlos Sainz. En Milán, tres individuos, que esta vez no fueron denominados "jóvenes", a pesar de contar con 18, 19 y 20 años respectivamente, sino "ciudadanos marroquíes", le habían sustraído un reloj de gran valor tasado en 500.000 euros. El piloto les había perseguido, detenido y recuperado el valioso reloj. Así que me imaginé a Sainz con una camiseta ceñida a su tórax y atravesada con la "C" de Carlos, protagonizando una escena de las que solo Superman - éste con una "S" - y unos pocos más son capaces de llevar a cabo.

Veía a Carlos correr como un “Fórmula1” sin pasar por boxes en ningún momento. Veía al piloto dando saltos de felino, y repartiendo unos cuantos mamporros, a los “presuntos” malandrines obligándoles a rendirse. Se supone que deberían gozar del tratamiento de “presunto” hasta que algún juez determine o no su culpabilidad, cosa que, sorprendentemente, no llegó a decir la citada emisora, ya que los presentó como culpables a todas luces. Son preguntas sin respuesta. Más o menos las mismas que hubieran podido derivarse si se produjera o produjese la entrevista PP y Junts (el partido del prófugo) en el Congreso de los Diputados Esperando poder ver alguna de las imágenes de tal aventura repasé alguno de los periódicos, especialmente los deportivos, para comprobar si alguna de esas miles de cámaras repartidas por calles y edificios, había recogido tan infausto acontecimiento. Pero no solo no aparecía ninguna imagen, sino que las versiones que iba ofreciendo a prensa eran diferentes. Para algunos, “Supercarlos” solamente había detenido a uno de ellos, corriendo de cuenta de uno de sus colaboradores la detención de otro, y al tercero lo habían reducido unos peatones que, a la sazón, pasaban por allí. Para otros medios, habían sido varios los peatones que habían participado en la captura. Y para algún otro la resolución del atraco fue cosa de la policía italiana. De modo que, cada vez iban quedando más lejos las imágenes del intrépido aventurero español, al estilo de aquel Roberto Alcázar, de las historietas gráficas de la postguerra, y su ayudante Pedrín, que con su cachiporra – no le dejaban utilizar pistola, por ser menor de edad – ponía a buen recaudo a los delincuentes que se le ponían por delante. Otra cosa que me llamó la atención fue la tasación del reloj sustraído. Los 500.000 euros de marras, coincidían con la versión de los periódicos Sport y "20 minutos. No así con La Razón que lo valoraba en 120.000 euros, ni con el Mundo Deportivo y Abc, que decían que su precio era de 300.000 euros. No deja de ser sorprendente que en una noticia light, o casi light, tan fácil de ser contrastada, se ofrezcan versiones tan diferentes. Mejor no pensar en lo que nos cuentan cuando se trata de casos más relevantes. Como, por ejemplo, de la entrevista de la vicepresidenta del Gobierno con un perseguido por la justicia española, de apellido Puigdemont. Cierto que, en este caso, han aparecido ambos en unas imágenes publicadas por todo quisqui, pero es posible que hayan sido manipuladas por mor de la IA. ¿Habrá sido cierto que se ha llegado a producir tal entrevista? ¿Habrán hablado del sexo de los ángeles? ¿Por qué se habrán mirado con la ternura que sugieren sus miradas? ¿Será cierto que el Gobierno no sabía nada del asunto? ¿Cuántas bagatelas les ha ofrecido la líder de Sumar al señor del flequillo? ¿Es cierto que el prófugo ha exigido cosas no contempladas en la Constitución? ¿Qué es lo que dice al respecto la vicepresidenta? ¿Qué es lo que en realidad pretende hacer el Gobierno? ¿De cuánto dinero estuvieron hablando? Para algunos tal entrevista tiene más de vaudeville que de tragedia shakespeariana. Aunque también haya gente que hubiera preferido que hubiera sido una zarzuela de Ramos Carrión. Son preguntas sin respuesta. Más o menos las mismas que hubieran podido derivarse si se produjera o produjese la entrevista PP y Junts (El partido del prófugo) en el Congreso de los Diputados. ¿Pero es que no hay nadie que sea capaz de decirnos en que se van a gastar nuestro dinero para hacerse con el Gobierno del país? Porque la reducción de la deuda catalana, en la que están pensando, es cosa de ellos: de los catalanes. Pretender que la paguemos entre todos, además de un abuso sería una injusticia.