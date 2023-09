El final del verano llegó, y a modo de resumen: en el supermercado, un veraneante monta un escándalo porque no hay suficientes cajeras, las cajeras también se toman vacaciones, y va a tener que guardar cola. Estas cosas sólo pasan cuando da comienzo la temporada de forasteros.

Me cuenta la panadera que se negó a venderle pan a otro visitante que se quejaba amargamente del pan benaventano. Nada de lo que le ofrecía era de su agrado, porque, aseguraba él, igualar el buen pan que se come en Madrid es tarea imposible. Y a comprar pan a Madrid lo mandó.

En la pescadería, una de fuera llegó con su bolsa de tela y con sus envases de cristal para llevarse la compra. Con mucha amabilidad le pidió al pescadero que por favor no le envolviera el pescado en plástico. A lo que el otro le respondió, con toda su retranca gallega, un educado no se preocupe señora, si el plástico ya lo llevan los peces dentro.

Más aún. Unos cuantos camareros están más que hartos de que los foráneos pongan pegas a cualquier pincho, tapa y ración que se les ofrece. Por lo que se ve, en los pueblos hemos superado el complejo de inferioridad respecto a los que emigraron a la España rellenada, y estamos a un par de veranos de emborronar los muros con pintadas de fuera turistas de nuestros pueblos.

Con tristeza postvacacional, me entero de que ha cerrado la única granja de cabras de raza florida que existía en CyL. Durante el célebre Fromago, tuve la oportunidad de descubrir un exquisito queso elaborado con leche de esta raza al modo de los vikingos. Quienes, aparte de destacar como marinos y guerreros, eran unos excelentes pastores.

Uno de los principios del periodismo dictamina que si un perro muerde a un hombre no es relevante. Lo impactante sería que el hombre mordiera al perro. Lo mismo sucede con la ganadería. Que CyL siga perdiendo pequeñas granjas familiares no es noticia. A nadie le interesa que cada vez haya menos pastores, pero más ganado estabulado.

Resulta que en el LI Certamen del Queso de Cabrales, el mejor queso del año se ha llevado además del récord de ser el más caro de todas las ediciones celebradas. Y la quesería ganadora, Los Puertos, se lamenta porque escasea la leche. Tanto, que el año pasado estuvieron cinco meses sin hacer queso.

España sufría con cada tragedia en la mina y siempre apoyó la lucha de los del mono azul, pero a la gente del campo se la odia por su avaricia, por contaminar el agua y provocar enfermedades

Leche de vacas francesas, de esa que se deshidrata y liofiliza para transportarla en polvo en camiones, y una vez en España se diluye en agua para envasarla en tetrapaks y vendérsela a los pobres como proteína especial para ellos, de esa hay de sobra. El problema es que con esa leche no se elaboran quesos de 30.000 euros.

Descubro que es la Avariflacción. A saber, los precios de los alimentos suben sin control. No por la sequía, la guerra de Ucrania, o porque Rubiales fuera desde tiempos inmemoriales un mafioso de manual al que todos, todas y todes reían sus turbios tejemanejes de capo. Los alimentos suben, sin que ello repercuta en el productor, por la avaricia de unas empresas que no se cansan de ganar dinero, junto con el laissez faire laissez passer de los políticos.

Si al tal Rubiales se le deja que organice orgías con el dinero de todos, y que se lleve el futbol español de gira por el extranjero como si fuera el baúl de La Piquer, cómo no se le va a permitir a la agromafia que condene al pueblo español a abotijarse a base de piensos Hacendado.

Pero, refutando a Sartre, el infierno no siempre son los otros. Igual que la avariflacción no es responsabilidad entera de los usureros del Ibex35 y de nuestros indolentes padres de la democracia. Los cazaprimas y los ganaduros tienen su parte de culpa. No en vano, la historia de la literatura universal describe generalmente al campesino como un ser avaricioso, y cuando el río suena, agua lleva.

El pueblo español sufría como propia cada tragedia de la mina. No importaban los duros enfrentamientos que mantuvieran los del mono azul con los de los todoterrenos verde olivo, España entera se ponía de parte de los mineros. Sin embargo, al labrador se le sabe responsable directo de provocar enfermedades, contaminar el agua y erosionar el suelo. Se odia a la gente del campo porque antepone sus beneficios económicos al bien común.

Para saciar el apetito de dinero, se están comprando corderos recién nacidos, apenas tomados los calostros de la madre, para criarlos con amamantadoras de leche artificial. Para saciar la voracidad de más dinero todavía, se están comprando lechazos que después se ceban a pienso compuesto, hasta venderse como corderos ternascos y pascuales. Y es que CyL pierde pastores en la misma proporción en la que gana cebaderos.

Está demostrado, no hay mayor enemigo del tabaco que un exfumador. Del mismo modo, nadie protesta tanto la presencia de ovejas por las calles del pueblo, y de sobreprotectores mastines y malencarados perros de carea por el campo, como el pastor que dejó de serlo.

Ser ganadero no es un trabajo esclavo, porque un esclavo no elige su oficio por voluntad propia. Es una labor muy trabajosa, que consume mucho tiempo, fuerzas y energías. Por eso, es comprensible que no le guste a todo el mundo, y es lógico que no haya relevo generacional.

Ser ganadero no es un trabajo esclavo, como tampoco ser ganadero es lo mismo que ser un ganaduros. Resuena en mi cabeza la banda sonora de la serie de televisión Fariña, basada en bestseller del periodista de investigación Nacho Carretero: O que teño que facer pra no ter que ir ao mar, lo que tengo que hacer para no tener que ir al mar.

Los ganaduros son como esos narcos gallegos, exmariñeiros a los que no les gusta el mar, y se justifican diciendo que es muy duro. A las ganaduros no les gusta el campo, el pueblo, los animales, los árboles, ni la gente. Por eso no se preocupan de cuidar de ninguno de ellos.

Y por eso montan una macrogranja de pollos, o de pavos, en lugar de una granja de pollos o gallinas camperas. Porque no son verdaderos ganaderos. Son ganaderos de oficina, ganaduros.