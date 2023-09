El tiempo corre; las urnas esperan

Una vez que lo de Rubiales ha perdido actualidad, las miradas de la ciudadanía han vuelto a situarse en la próxima No investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y escribo "No" porque, salvo cambios casi sobrenaturales de última hora, el líder del PP no obtendrá los apoyos necesarios ni en primera ni en segunda votación. Tendrá que conformarse con los síes de Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Los demás ya le han dicho por activa, pasiva y perifrástica que ni le respaldarán ni se abstendrán, lo que significa que, en segunda votación, el día 29 de septiembre pasará a mejor vida, al menos de momento, la opción del ex presidente gallego. Y volverá a revolotear (en realidad, no se ha ido nunca) la sombra de la repetición electoral.

Soy de los que creo, y tal vez me equivoque, que Pedro Sánchez tampoco logrará la investidura, pese a ese extraño optimismo que reina en la izquierda desde la misma noche electoral cuando los resultados tiraron por tierra las previsiones, encuestas incluidas, de PP y Vox. En el PSOE, y también en Sumar, están convencidos de que el actual presidente en funciones se las ingeniará para lograr los votos suficientes, aunque tenga que firmar pactos más que dudosos con los sectores independentistas vascos y catalanes. Por ahora, y que sepamos, Bildu no ha hecho públicas sus peticiones ni ha colocado a Pedro Sánchez entre la espalda y la pared, como decía un conocido mío. ¿No será más lógico, honesto y sincero reconocer que Pedro Sánchez tiene la investidura casi imposible, al igual que Feijóo, y decir claramente que habrá repetición electoral allá para mediados de enero cuando ya hayamos acabado la digestión de los turrones y los mazapanes? Sin embargo, Junts, o sea Puigdemont, ya ha contado, también por activa, pasiva y perifrástica (ignoro cómo se dice en catalán), sus deseos, aspiraciones e ilusiones. ¿Qué no caben en la Constitución? A él le da igual. Ya ha afirmado varias veces que no le importa ni el gobierno de España ni España misma; solo le interesa Cataluña. Y, hala, a tirar de la teta todo lo posible y en todos los niveles: político, institucional, social, económico, de infraestructuras. Cabe un acuerdo entre esta postura y la que el PSOE (la E significa español) ha mantenido tradicionalmente y está, por ejemplo, recogida en la llamada Declaración de Granada. Pienso que no y, por tanto, veo más que imposible que Pedro Sánchez acabe aceptando las peticiones de amnistía y autodeterminación que ha vuelto a formular el señor Puigdemont, la última vez, y recientemente, nada menos que ante la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque ésta diga que fue a la reunión de Bruselas como líder de Sumar y no como miembro del gobierno español. Afirman los juristas y los miles de expertos que brotan por doquier que lo de la amnistía es dudoso y podría tener encaje, pero lo del referéndum de autodeterminación (o como quieran llamarlo) es imposible, no hay por donde cogerlo con la Constitución en la mano. ¿Entonces? Si uno pone condiciones que no se pueden cumplir pero que para él son innegociables y el otro no puede aceptarlas, ¿de dónde sale el optimismo socialista, el de Yolanda Díaz y el de tantos y tantos como se han pronunciado desde el 23-J para acá? ¿No será más lógico, honesto y sincero reconocer que Pedro Sánchez tiene la investidura casi imposible, al igual que Feijóo, y decir claramente que habrá repetición electoral allá para mediados de enero cuando ya hayamos acabado la digestión de los turrones y los mazapanes? Cálculos aparte, lo que está claro es que Junts, que había ido perdiendo fuerza e influencia, ha adquirido un protagonismo que no le corresponde por votos. En los pasados comicios, logró 392.634, el 11% de los emitidos en Cataluña. Si se tiene en cuenta el censo completo catalán, suponen solo el 7,15%. Y si hablamos de España, representan el 1,7% de los sufragios depositados y el 1,1% de los españoles mayores de edad. Por eso, cuando Puigdemont y sus cachicanes hablan de "nosaltres", es decir "nosotros", y con esta palabra quieren englobar a todos los catalanes, habrá que preguntarles a cuántos de verdad representan. ¿Al 7,15% del censo?, ¿al 1,1% de los ciudadanos españoles afectados por el problema? Convendría que Puigdemont lo aclarara. Y que lo hicieran también Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Y Feijóo, que ahora habla de nuevo "encaje" de Cataluña en España. Y todos aquellos que parecen dispuestos a ceder lo que sea para solucionar el "conflicto" allende el Ebro a costa de soliviantar a millones de españoles que pueden considerarse desigual e injustamente tratados. Así las cosas, da la impresión de que volveremos a las urnas. ¿Es lo más grave? Depende. Otras salidas parecen peores.