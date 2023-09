¿Guerra civil en Piedrahíta de Castro?

Tomo prestado el título de un reportaje publicado en un periódico nacional sobre el conflicto que se ha montado en la localidad zamorana por los gatos. ¿Por los gatos? Sí. El 31 de agosto, este periódico ya dio cuenta con suficiente detalle de una retahíla de sucesos macabros, con la aparición de cadáveres de felinos en los felpudos de algunas casas, lunas de coche rotas, ristra de denuncias, etc. Cuando lo leí, no daba crédito. Y pensé: ¿Pero cómo va a ser posible que en una pequeña localidad de esta España vaciada prefiramos hacer la guerra antes que gastar nuestras escasas energías en fomentar la convivencia y las relaciones de humanidad entre los vecinos? Pues parece ser que sí es posible. No voy a entrar a enjuiciar qué sujetos tienen razón y quiénes has traspasado la frontera de los malos modales, por escribirlo muy suavemente. No cometeré la imprudencia de pronunciarme porque no quiero recibir una denuncia de ¡vaya usted a saber quién! Me centraré en otra derivada, como se dice ahora, que suele saltarse por alto.

La complejidad y, sobre todo, los conflictos sociales se viven con mucha más intensidad y provocan muchos más impactos en ámbitos y escenarios donde las relaciones son próximas, cercanas, rayanas, allegadas Me refiero a cómo se originan, se desarrollan e impactan los conflictos sociales en escenarios de reducidas dimensiones, como en una comunidad de vecinos, una familia, una empresa, una peña o, como en Piedrahíta de Castro, un municipio con apenas 106 empadronados. En mis clases de la Universidad de Salamanca suelo debatir este asunto, especialmente con los estudiantes de Sociología Rural. Cuando explicamos la complejidad de definir la sociedad rural es inevitable echar mano de los criterios que se han utilizado tradicionalmente por parte de algunas disciplinas: demografía, sociología, antropología, geografía, etc. De modo muy resumido se suelen utilizar (aunque no solo) cuatro: el tamaño de la población, las actividades económicas, las expresiones culturales y las relaciones sociales. Y suele creerse que una localidad es rural si tiene pocos residentes, si se dedican mayoritariamente al sector primario, si las tradiciones conforman su identidad y si las relaciones sociales son menos complejas que en los ámbitos urbanos. Estas suposiciones hoy no pueden mantenerse de modo generalizado. Y la última, que es el motivo de esta reflexión, muchísimo menos. En numerosos cursos, jornadas, foros, congresos, artículos, etc., he expuesto que no es posible defender que las relaciones sociales son menos complejas y heterogéneas en las zonas rurales que en las zonas urbanas. El tamaño de la población no significa que, por ejemplo, en Madrid, Calcuta, Londres, México D.F., New York o París, con millones y millones de residentes, tengan que ser, en términos de relaciones sociales, más complejas, más heterogéneas y, por tanto, más conflictivas que esos pueblos de escasas dimensiones, como sucede en Piedrahíta de Castro. Mi tesis es que la complejidad y, sobre todo, los conflictos sociales se viven con mucha más intensidad y provocan muchos más impactos en ámbitos y escenarios donde las relaciones son próximas, cercanas, rayanas, allegadas. Piensen en las desavenencias familiares y sus huellas socioemocionales, que a veces son peores que una guerra civil.