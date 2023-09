Me gusta que cuando compro plátanos de Canarias, el origen sea realmente cualquiera de las islas Afortunadas, donde crecen hermosas las plataneras. Lo mismo me pasa con el rico tomate de Canarias me gusta que su procedencia sea realmente canaria. Va a ser que no. El otro día, me acerqué a una gran superficie de Zamora con la idea de comprar tomates. Me acerco al lineal de las hortalizas y verduras y ¡allí estaban!, rojos como la grana, los que la gran superficie anunciaba como "Tomates de Canarias". Profundizando en el cartel, sigo leyendo y, además del precio, me encuentro con la siguiente información: "origen: Polonia". Durante unos segundos entré en shock.

Creí que estaba flipando pero es que ese mismo día, mi amigo Manu, me envío una foto para mi familiar, la del lineal con los tomates de Canarias que, en realidad, eran de Polonia. Manu no salía de su asombro. Yo, tampoco. Últimamente, este es el pan nuestro de cada día en los supermercados. No es la primera vez que te anuncian una verdura como de Almería y su origen es marroquí, o un pescado del Cantábrico cuando en realidad procede de Chile. Alguien, a quien corresponda, debería controlar este estado de cosas. No pueden seguir engañándonos de forma tan flagrante. Nos dan gato por liebre. Servidora, y conmigo miles de personas, nos preguntamos si es que, ¿acaso, España no produce en cantidad suficiente como para alimentarnos a los españoles o es que las grandes superficies han declarado la guerra a los productos patrios? Todo puede ser. Alguien, a quien corresponda, debería controlar este estado de cosas. No pueden seguir engañándonos de forma tan flagrante. Nos dan gato por liebre. Nada tienen que ver las almejas españolas con las chilenas y le ruego que no haga chiste del asunto. Las chilenas son ordinarias, vastas como ellas solas, sin embargo las españolas son puro delicatesen. Sobre todo si están bien guisadas, como las hacen Raúl y Manuel. No sé dónde vamos a llegar con este fraude encubierto. Algo tendrán que decir al respecto los productores españoles y en concreto los canarios, a los que envío mi abrazo más cálido y mi solidaridad. Con la particularidad de que los productos llegados de otros países, viajan muchos kilómetros hasta llegar a España, Cereales, café, pescados, mariscos, frutas, hortalizas, verduras tienen su origen en África y América Latina, aunque pretendan hacerlos pasar por españoles. Luego, se producen las alertas alimentarias que están a la orden del día, como la última en la que se nos avisa de la llegada a España de aceitunas de Marruecos, con un alto contenido de pesticidas. ¿Y la aceituna andaluza y fermosellana? Buena reflexión la de COAG: "De esto seguro que no hablaron Luis Planas ni sus colegas, los ministros de Agricultura de la UE, en su reunión de Córdoba". Ahí lo dejo.