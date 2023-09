Ni vuelta y vuelta, ni al punto, está hecho y más que hecho. Asistimos a una representación absurda y poco creíble que escenifican Sánchez y Yolanda Díaz por un lado y Puigdemont y su grey por otro. El independentista va de duro, tiene que mantener el tipo ante sus correligionarios. No obstante, atemperará sus exigencias para que cuele mejor por las cada vez más amplias tragaderas del pueblo español.

Hay entendimiento, hay diálogo y según ha confesado el catalán, Díaz le dijo en su reciente visita, que iba de parte del presidente del Gobierno. Todos mienten. No se salva ni uno. Los españoles tan crédulos, tan pasotas, tan narcotizados, sin capacidad de reacción, pidiéndole al Rey don Felipe que haga lo que no puede hacer, porque lo que no puede hacer es cosa de todos los españoles en su conjunto. De esa mayoría silenciosa que ve venir lo que ya está encima.

Veremos al independentista al frente de la Generalitat, a Sánchez gobernando España y a España hecha unos zorros, dividida, troceada, hecha una mierda, un poco más de lo que ya está. Para Sánchez, La Moncloa bien vale la fragmentación de España y su constante despedazamiento. Nos mienten descaradamente y nos tragamos todas las falacias que sueltan. La cara, un tanto aviesa de Sánchez lo dice todo. Basta con fijarse.

Y mientras el verano declina y el otoño prepara su tarjeta de visita, mientras nos siguen bombardeando con el desgraciado pico de Rubiales, mientras Irene Montero sigue empeñada en la demonización del hombre por haber nacido hombre, impulsando inventos de control como la app "MeToca" que cuestan una pasta gansa, mientras el Sánchez Pizjuán recibe dividido al hijo pródigo, Sergio Ramos, que vuelva a casa, mientras estas y otras cosas suceden, Sánchez y compañía siguen negociando su permanencia.

Someterse a los dictados del fugitivo cobarde, además de una felonía es una bajada de pantalones en toda regla. España no está en venta. España no se arrastra ante nadie y menos ante un prófugo que nos está humillando a todos. Qué pena que no cale, que no contagien las palabras de González en la entrevista con Alsina. Lo que se cuece no cabe en la Carta Magna, pero qué más le da a quien todo le da igual con tal de mantenerse en el poder.

Se diga lo que siga y nos digan lo que nos digan, tienen las negociaciones atadas y bien atadas. En esta ocasión no habrá efectos volátiles, como cuando Carrero Blanco, salvo que la razón y el sentido común imperen y alguien diga ¡basta! Lamentablemente, la mamandurria manda. El pacto está hecho. No me equivoco.