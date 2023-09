Las exigencias de Puigdemont son inaceptables. Se siente el ombligo del mundo y actúa en consecuencia. No se le pueden regalar alas, de forma tan flagrante, a quien es un prófugo de la ley, a quien ha delinquido y conviene sentar en el banquillo. Somos el hazmerreír de Europa que no sabe a qué atenerse, ni que consideración darle a quien pasa de ser un apestado a tener en sus manos el gobierno de España.

El Gobierno de España no puede convertirse en rehén de este tipo que está chupando cámara gracias a la eximia planchadora, Yolanda Díaz, y a todos cuantos le están dando un lugar que no le corresponde en el orbe político. Menos hablar de gilipolleces en los informativos y otros programas ad hoc y más centrarse en cuestión tan relevante como esta. Ya está bien de alimentar la imagen de este señor que sigue en sus trece pidiendo la independencia de Cataluña sufragada por el Estado español con dinero de todos los españoles.

Muchos socialistas de relieve, he tenido oportunidad de hablar con algunos cargos anteriores a esta sin razón con la que gobierna Sánchez, se muestran en total desacuerdo con lo que está ocurriendo. Dicen sentirse avergonzados, abochornados ante una situación no deseada, prefieren la convocatoria de nuevas elecciones a sucumbir bajo el zapato de tafilete del otrora presidente de la Generalitat. A poco que Sánchez quiera puede volver a serlo.

Me preocupa la actitud de Marlaska. Se muestra tibio y en absoluto resolutivo. Qué ha sido de aquel juez que luchaba con bravura contra ETA. ¿Tan apetecible es el poder a toda costa? ¿Se puede renunciar a los principios y valores por un puesto de ministro? ¿O es que, quizá, este señor no tenía escrúpulos y, simplemente, fingía? En España están pasando cosas y no podemos sustraernos a lo que acontece.

Hay quien ya está perdiendo directamente el respeto a los jueces desde que Conde Pumpido se haya plegado al Gobierno que lo puso donde está, admitiendo a trámite el recurso del PSOE por los votos nulos del 23J en Madrid. En el circo de la política cabe ya cualquier cosa, pero no por eso hay que admitirla como buena si atenta contra la Constitución. Al PSOE de Sánchez se le llena la boca con el nombre de la Constitución, pero sólo de palabra, porque a la hora de saltársela a la torera, son los primeros.

Es, a todas luces inaceptable, todo lo que pide el catalán, amnistía previa al apoyo y referéndum para permitir que un señor en entredicho, continúe calentando el sillón de Moncloa y la cabeza de los españoles.