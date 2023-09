Aprendí mucho

Aún resuena en mi mente el acertado y dolorido artículo de nuestro admirado y retornado sayagués Barrigós ( La Opinión 23.8) Así no, Sayago, así no. Me animo a escribir esto , porque pienso y deseo que sean muchos, cientos y miles de zamoranos que aprendan de lo que a continuación relato, que también es cierto. He dudado cómo titular esta glosa. Yo estuve allí. No se trataba de políticos. Personas bien formadas, inteligentes, con buena voluntad, servidores bien intencionados, ilusionados con responder a las esperanzas de un pueblo, de unas gentes cansadas de pasadas gestiones con luces sombras ocuykltamientosy enfrentamientos. Eran cuatro concejales, presididos por su alcalde y acompañados por una docena de mujeres y varones de distinta edad, procedencia, profesiones. Y por supuesto la secretaria del ayuntamiento.

Se trataba de un pleno ordinario, en concreto, en Roelos de Sayago. Los asuntos a tratar estaban en el orden del día bien estructurado: parte resolutiva, actividad de control, ruegos y preguntas. Mejora de calles, administración de una residencia de mayores, licencias de obras, previsión de gastos, arreglos de caminos, y un largo etcétera. Se empezó puntualmente a las 10 de la mañana y en dos minutos se aprobó sin discusión, ni oposición el acta de la sesión anterior. No parecía una reunión de políticos. Tenía la sensación de encontrar un equipo de trabajo formado por amigos, conocidos, buenos gestores, bien preparados, que habían estudiado los puntos a tratar , que se ocupaban de encontrar las mejores soluciones para bien de todos. El único representante de la mal llamada oposición es un Profesor de la Universidad de Salamanca, Ingeniero de profesión que explicaba con argumentos técnicos la mejora posible en cuestiones de su saber y entender en razón de sus estudios. Iñaki es su nombre y además no es del pueblo. Cada uno de los otros cuatro, incluido el alcalde, de nombre Porfirio, músico, ganadero y administrador de empresa de profesión sabe mirar de frente y explicar las cosas no solo a los concejales, sino a los asistentes. Parecía que buscaba el asentimiento, no solo de los que iban a votar, sino de los asistentes y además con criterio, buena educación y dulzura. Los otros tres, Julio César, que vive en el pueblo y es un acreditado profesional de la fontanería en toda la comarca por su servicio puntual, eficiente a y buen precio, explicaba los problemas del agua, que no han sido pocos y sus arreglos con mucha maestría. Otro, de nombre también como el anterior, vino de Zamora donde trabaja como comercial en asuntos de granitos y mármoles para toda la comunidad, se acreditó por una organización de festejos del agrado de todos y además ahorrando mucho dinero a las enflaquecidas arcas municipales. Adquirió una vivienda sencilla, compró destartalados edificios colindantes y transformó casi ruinas en lugares entrañables y habitables. Buen presagio de lo que puede hacer en el pueblo. Y Germán el teniente alcalde, quien sufrió los envites y desplantes durante los últimos cuatro años como jefe de la oposición. Tiene sus ancianos padres aquí, vive en Madrid como funcionario del Ministerio de Defensa. Acertó a crear un portal de comunicación donde uno a uno fue cautivando la confianza de sus convecinos. Ahora conocedor de los entresijos de un ayuntamiento puede hablar y actuar con conocimiento de causa sin caer en revanchismos estériles e inútiles. Todos, cada uno en su campo , han hecho de su gestión en estos tres meses un inicial proyecto de transparencia, justicia y búsqueda del bien del pueblo. Todos rondando los 40 años. Un lujo para un pueblo de 135 votantes. A preguntas de los asistentes, que en todo momento nos sentimos parte de un ayuntamiento, de un ajuntamiento, como en Brañosera, primer municipio en la España del 800, respondía cada uno desde sus competencias delegadas que todo había sido ya pensado e iniciado el proceso de mejora. Se constató que las acciones de su buena voluntad y acertado tratamiento de los problemas ya había dado como resultado la pacificación de un pueblo, la superación de recelos, habladurías, descalificaciones, murmuraciones, sospechas. Se vive y se respira más cordialidad y confianza en sus dirigentes. Y esto también es muy importante en nuestras pequeñas comunidades vecinales. Confianza en sus gestores y nada de privilegiar a unos sobre otros. Todos tirando del carro en tiempos de bonanza o de crisis. Asistir a plenos así produce placer y saber a todos los asistentes. Todos a su debido tiempo pudimos expresarnos en el apartado de ruegos y preguntas que siempre figura en el orden del día. Podemos compartir las preocupaciones de nuestros elegidos y ellos se pueden sentir arropados por nuestra presencia y sugerencias. No hubo una voz más alta que otra, un estilo de conducir hacia un futuro mejor de una comunidad que necesita , además de disfrutar de bienes como una residencia de mayores donde concurren cariño y atenciones , sin necesidad de abandonar su entorno y donde encuentran trabajo los capacitados del pueblo, de unos caminos para pasear y andar con coches y tractores, lugares de recreo en los lindos paisajes y parajes, pistas de deportes, buen bar y piscina y otras muchas cosas más, de un ambiente sano de convivencia amistosa, confiada. Y podemos, y hasta debemos, asistir a los plenos de los ayuntamientos. Podemos aprender mucho y colaborar. Es una forma de prepararse para que haya relevos y asumir responsabilidades que nos puedan pedir. Es una manera de practicar la ciudanía. Siéntase la corporación municipal de la que hablé, orgullosa y satisfecha por el compromiso adquirido, la confianza recibida y el buen trabajo realizado.