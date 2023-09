In memoriam: Amando de Miguel

El pasado domingo, día 3 de septiembre, ha fallecido en Madrid, el zamorano, nacido en Pereruela, Amando de Miguel y considero una obligación enviar unas líneas en recuerdo y homenaje a un zamorano de pro, reconocido mundialmente como persona que fue el exponente más importante de la sociología moderna.

Amando de Miguel, con su grandeza intelectual, abrió el camino a una sociedad mejor. El primer libro que leí de él fue "España, marca registrada". Era una persona que escuchaba más que hablaba. Recuerdo una frase que repetía a sus alumnos: "Les aconsejo, no se aburran nunca para vivir mejor".

Amando de Miguel era cristiano de mente y acabó siendo católico de corazón. Les suele ocurrir a los sensatos.

Homenaje a un zamorano de pro, reconocido mundialmente como persona que fue el exponente más importante de la sociología moderna

Conviene no olvidar, que fue expulsado de muchos medios de comunicación donde colaboró con artículos de opinión.Tenía una ironía inglesa pasada por Zamora, la retranca castellana.

No podemos olvidar su frase: "La auténtica crisis de España es que se ha esfumado la cultura del esfuerzo y del trabajo". Esta frase de Amando de Miguel, ha de hacernos reflexionar sobre el momento presente, donde prima lo inmediato, lo fácil, el aquí y el ahora, así nos va.

Les aconsejo lean sus libros, creo que es el mejor homenaje, pues, como bien decía Amando de Miguel, en uno de sus últimos escritos: "Nunca se sabe qué puede interesar a los curiosos lectores. Lo mío no es dejar caer nombres propios, y menos de autores lejanos, como demostración de que los he estudiado, tampoco me recreo con chismes, tan típicos del genero de las tertulias. Lo que me priva es perseguir la veta que atrae a los lectores informados....".

Estas palabras demuestran un auténtico acto de humildad por su parte, propias de un catedrático de Universidad.

Don Amando de Miguel, descanse en paz.

Pedro Bécares de Lera