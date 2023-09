Política estéril

Estoy de acuerdo con Antonio Muñoz Molina en que "La política se ha perdido en riñas y debates estériles" cuántas veces alimentados por los propios medios de comunicación, sobre todo por las cadenas de televisión, cuyos debates y tertulias, también estériles, solo dejan clara una cosa, la tendencia ideológica de la cadena en cuestión y sus dirigentes.

Respeto las ideologías pero no los extremismos. Respeto la verdad, pero no las falacias constantes con la que algunos construyen sus relatos. Respeto la sensatez pero no la irreflexión. Respeto la prudencia pero no el despropósito y el absurdo. Respeto a las personas pero no puedo hacer lo mismo con el rebaño de cabras locas a las que el azar, entre otras cosas, hizo un día ministras.

Con Irene Montero no puedo. Lo confieso abiertamente. Si por ella fuera, los hombres no existirían y eso tampoco porque sin hombres el mundo sería muy aburrido. La Montero ha retornado a las redes sociales no para hablar de la reunión que tiene prevista, y que ha vuelto a retrasar, con el fin de analizar las causas de las dos últimas mujeres asesinadas por sus parejas. La Montero ha vuelto a las redes para poner de chupa de dómine a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, como siempre, se ha pasado de frenada.

La dinámica de la Montero es una constante que pasa por el insulto y la descalificación. Esta vez, se ha descolgado y nunca mejor dicho en "X" antes Twitter, diciendo: "Si fuese por Ayuso las mujeres no podríamos votar o abrir una cuenta corriente porque era “lo normal” y “lo normal” no se cambia. Existiría el derecho de pernada y los crímenes de honor. Con el feminismo conquistamos derechos". Se trata de un ideológico comentario que, sin embargo, no logra ocultar su fracaso con la Ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle o ha rebajado la condena a más de un millar de violadores y asesinos, o su incapacidad para poner coto y frenar la terrible sangría de asesinatos de mujeres, especialmente este verano, a manos de sus parejas o ex parejas.

La todavía titular de Igualdad, apartada de la primera línea política por Yolanda Díaz y a la que su expareja ya le ha encontrado trabajo, en lugar de reconocer sus errores culpa a todos los demás. Y si es Ayuso, mejor. Sus mismos socios de la izquierda la ningunean y ella aguantando en sus trece por si cae algo de la mesa de epulón. Con respecto al derecho de pernada se me ocurren infinidad de comentarios pero me los voy a reservar. El lector es lo suficientemente inteligente. Para esteril, la política de la Montero.