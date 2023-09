La ceguera y el absurdo por bandera

Lo que se temía ocurrió. La Asociación Ubuntu-Roales llevó a cabo sus actividades en los pueblos vecinos de Valcabado y La Hiniesta, ante la imposibilidad de hacerlo en su casa. Concretamente el festival con Manteos y Monteras en Valcabado y la actuación de Fenix Teatro en La Hiniesta. Lo demás que tenía previsto y preparado hubo de ser suspendido ante la falta de respuesta en la concesión de los permisos para el uso de espacios públicos en el municipio.

No se entiende cómo es posible que se antepongan criterios y opiniones personales a la posibilidad de llevar cultura al pueblo. Tampoco que se usen mentiras y bulos para hacer creer a los vecinos, o por lo menos a una parte, que la asociacion pretende otros objetivos que no sean la convivencia, el ocio, la hermandad y el desarrollo del pueblo. Menos entendible aún es que en los pueblos vecinos se acoja y se facilite a Ubuntu-Roales sus actividades sin ningún problema.

La Junta Directiva se ha visto obligada a decir "hasta aquí, no vamos a seguir permitiendo el agravio comparativo que se nos está dando, queremos ser tratados igual que el resto de personas que piden usar los espacios públicos, con las mismas obligaciones, con los mismos derechos y en los mismos términos y tiempos. No es de recibo que se nos ignore de manera constante, que no se nos conteste a nada, y si se nos contesta es tarde, sin tiempo para hacer nada".

Reivindican su derecho, el derecho de sus 150 socios, a opinar y tener ideas distintas sin ser por ello boicoteados a la hora de pedir lo que por derecho y por justicia les corresponde cómo vecinos de Roales.

Tienen claro su camino y cómo será, andando, que es como se demuestra el movimiento. Se solicitará lo que se necesite para las siguientes actividades, y si continúa la actitud de quienes tienen el poder de cambiar esta sinrazón, actuarán en consecuencia con las medidas que sean necesarias y buscando el apoyo de todos aquellos que ya han demostrado que están a su lado incondicionalmente, hasta que la ceguera y la absurdez dejen de ser la bandera de algunos y cambie por el bién de todos.

Miembros de la Asociación Ubunto-Roales