El Rubiales y La Jenni

Ahora resulta que eres un machirulo fascista si no te pronuncias públicamente exigiendo la prisión permanente y a ser posible no revisable para Rubiales por celebrar la victoria en el mundial femenino dándose un pico con una tal Jenni. Da igual que esta lo consintiera, lo jaleara después como hemos visto en vídeos en el vestuario y en el autobús, no lo haya denunciado en los juzgados por el momento y ni siquiera dijo nada en contra públicamente hasta que desde el sindicato de ultraizquierda que intenta controlar el futbol femenino en España no se vio que ahí podían encontrar filón para, como hace siempre la ultraizquierda, sacar partido de la división y el enfrentamiento.

Hasta hace dos semanas resultaba que eras un cargante fascista si decías que Rubiales debía dimitir o ser cesado por sus múltiples apaños y escándalos tanto económicos como de comportamiento. Hasta hace dos semanas Rubiales era un protegido porque frente al "facha" de Tebas, Rubiales es de la cuerda del PSOE y de Sánchez, incluso con un padre luciendo la condecoración de haber estado implicado en el mayor acto de latrocinio habido en España, el de los ERE en Andalucía. Hasta hace dos semanas los mismos políticos, periodistas y colaboradores de medios de comunicación que hoy piden su crucifixión por un beso compartido hubieran pedido al pueblo que exigiera su liberación aunque hubiera asesinado y descuartizado a un tipo, por mucho que este sea calvo y no luzca una melena con brillo Instagram y sonrisa profident como ese presunto criminal encarcelado en Tailandia. Sin entrar en cómo con esto nos desvían de lo verdaderamente trascendente que se está cociendo en España, resulta no vergonzoso sino execrable y vomitivo comprobar cómo está sirviendo para tapar verdaderos dramas que afectan y tienen que soportar cientos de mujeres. Igual que ocurrió con las niñas violadas y explotadas sexualmente bajo los auspicios de gobiernos de izquierda y ultraizquierda en Valencia y Baleares, con responsables políticos que no solo han sido tapados y protegidos por sus superiores políticos en Madrid sino que han sido ascendidos tras su derrota electoral (caso de Armengol, hoy tercera autoridad del Estado) o se vislumbra que lo van a ser (suena Ximo Puig como ministrable en un hipotético nuevo Gobierno Sánchez). Sirve Rubiales para tapar que cada día se producen violaciones individuales en número aterradoramente superior a lo que haya nunca sido habitual en nuestro país. Sirve para seguir ocultando que cada semana hay varios casos de violaciones grupales. Sirve para omitir en los medios que la inmensa mayoría de estos delitos son cometidos por hombres provenientes de culturas distintas a la de la civilización occidental y europea. Sirve para tratar de instaurar un nuevo puritanismo unidireccional que manda al paredón a un tipo por besarse con una tipa, ambos mayores de edad y actuando en libertad, mientras nos llenan cada día de pornografía de género, a ser posible no hétero tradicional y de bazofia ideológica sin más sustento que su sectarismo bien o mal pagado. Porque lo suyo es moderno y lo del resto reaccionario. Y se lo compramos aún. www.elespejodetinta.com