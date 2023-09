Y por si fuera poco, ahora las vacas

Como cada día cambian las cifras y las informaciones oficiales, cuando escribo estas líneas ignoro cuántas vacas están afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), cuántas han muerto ni cuál es el desarrollo de esta plaga que ya está causando problemas de todo tipo en nuestra tierra. Lo que sí sé es que se repite una liturgia en la que los perjudicados obtienen muy buenas palabras, pero pocos resultados concretos, tangibles. Y recuerdo aquella frase famosa del periodista Enrique Vázquez: "Tengo para ti malas noticias, pero excelentes explicaciones". Creo que es aplicable a este caso. Y que podrá serlo en los días venideros porque lo que piden los ganaderos está aún muy lejos de lo que les aseguran las administraciones. Y temen, los ganaderos, claro, que, como ha sucedido con harta frecuencia, las promesas se las lleve el viento y se queden en nada y menos cuando el asunto deje de ser actual y la alarma de hogaño sea mañana un eco intrascendente.

Lo que está sucediendo aquí con la EHE revela un problema que se va agudizando conforme pasa el tiempo. Me refiero al papeleo; a la burocratización de las soluciones; a la guerra, no declarada pero presente, entre administraciones; a la aplicación de los llamados protocolos, que más bien parecen protoCulos; a la lentitud en la toma de decisiones; en la larga y honda distancia que media entre lo real y lo oficial, entre el ganadero al que se le mueren las vacas y el funcionario (dicho con todos los respetos) al que la EHE no le causa más perjuicios que una alteración de su rutina, entre el ganadero abocado a la ruina y el alto cargo, el político, al que suele preocuparle, sobre todo, la repercusión pública, el daño electoral. De ahí que estos últimos traten, casi siempre, de minimizar el problema, de ponerle sordina, de alterar las prioridades. Se puede aplicar, con las variantes que ustedes quieran, una expresión de Jorge Luis Borges: "No les importa que haya pobres; les importa que se vean".

Los ganaderos temen que, como ha sucedido con harta frecuencia, las promesas se las lleve el viento y se queden en nada, y menos cuando el asunto deje de ser actual y la alarma de hogaño sea mañana un eco intrascendente

Nadie va a acusar a las administraciones (sería injusto) de la aparición de la EHE, pero sí de reaccionar tarde y sin contundencia. ¿Tienen que esperar a que sean las asociaciones agrarias las que pidan a la Junta una reunión?, ¿no la puede convocar de urgencia la propia delegada provincial a la vista de la situación?, ¿es necesario dilucidar de quién es la competencia y cómo se aplica el protocolo mientras mueren vacas y más vacas y el mal se extiende por la Tierra del Vino y la Guareña? Entre los despachos oficiales y las fincas con animales fallecidos o agonizantes sigue habiendo una separación letal que la gente no entiende. ¿Es tan difícil ponerse de acuerdo y luchar juntos cuando está en juego la supervivencia de muchas granjas y el futuro de sus propietarios y del propio mundo rural? Todos contestaremos en la misma dirección, pero, a la hora de la verdad, no se actúa o se hace con parsimonia, cogiéndosela con papel de fumar, como si fuera más importante el protoCulo, la ortodoxia burocrática que la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas.

El viernes, en Salamanca, durante la inauguración de una de las ferias agrarias más importantes y mejores de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció una reunión, en un plazo de quince días, con los consejeros del ramo y con las asociaciones agrarias para abordar los problemas y la situación del campo. Está bien, pero ¿llegará a tiempo de algo?, ¿no volveremos a oír lo que tantas veces hemos oído, lo que escuchamos a diario en las declaraciones de unos y otros? Y mientras tanto, las vacas de Sayago ¿qué?, ¿hay vacunas o medicamentos para frenar al EHE?, ¿quién los está pagando?, ¿cuándo les abonarán las ayudas prometidas?, ¿cuánto papeleo y viajes a Zamora tendrán que realizar los afectados?

En ese mismo acto de Salamanca, el presidente de la Junta, Fernández Mañueco comprometió 120 millones de euros para el sector agrario. Con todos los respetos y con toda mi ingenuidad, ya me he perdido. No hay discurso en el que don Alfonso no anuncie más y más dinero. Y no hay día en el que las asociaciones agrarias y los agricultores y ganaderos a título particular no se quejen de que no les llega el dinero, de la lentitud de los trámites, de exigencias más que discutibles, de retrasos absurdos.. ¿No convendría aclarar de una vez por todas dónde van las subvenciones, quién tiene derecho a ellas y en qué plazos se van a recibir no sea que los ganaderos cobren por la EHE cuando ya no les queden vacas? Cosas más raras se han visto.