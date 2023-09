30 días y pico para pensar

Dicen que pensar y reflexionar es una competencia que únicamente poseemos los seres humanos. El resto de los seres vivos utilizan los cinco sentidos, como nosotros, pero les falta esa habilidad que nos hace únicos y que ha sido la que nos ha permitido ser lo que somos. Pero pensar y reflexionar no es, sin embargo, una práctica habitual en muchas personas, pues consideran que es perder el tiempo. Y así nos va, claro. Hay gente rara que, por el contrario, piensa y reflexiona de manera permanente. Dan dos pasos, tuercen la esquina, observan las nubes, abren el periódico o escuchan la televisión, la radio o al vecino del quinto y ya están cavilando, que es otro modo de practicar la sabia costumbre de la reflexión. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el regreso, tras 30 días y pico, a esta columna? Pues muy sencillo: la ausencia veraniega ha sido una pausa que he utilizado para seguir disfrutando de la vida cotidiana, que, en mi caso, implica pensar y reflexionar sobre todo lo que observo, escucho, palpo, saboreo y olfateo.

Y así han transcurrido mis vacaciones: pensando. Pensando y reflexionando sobre las campeonas, el famoso pico de Rubiales y su particular celebración, la investidura del próximo presidente del Gobierno, los asesinatos de mujeres a manos de quienes siguen practicando el machismo y el patriarcado, los fichajes de la Liga, la inteligencia artificial, la misión india a la Luna, el uniforme de Dua Lipa, las victorias y derrotas de Carlos Alcaraz, la Vuelta Ciclista a España, los golpes de estado en Níger y Gabón, la guerra en Ucrania, la parrilla televisiva, las muertes y desapariciones en el Mediterráneo, el libro del general Roberto Vannacci, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), los discursos del papa Francisco sobre la cultura del cuidado y la solidaridad, el huracán Idalia y sus efectos en Florida, los calores infernales del mes de agosto, los altos precios del aceite de oliva, la batalla por las hipotecas, la paralización de la nueva selectividad (EBAU), la escasez de camareros, el patrimonio de Trump, etcétera.

Pero entre mis reflexiones favoritas se encuentran algunas que me han tocado las fibras más sensibles. Casi todas proceden de estas tierras del oeste en donde, según dicen por ahí, casi nunca pasa nada. Por ejemplo, las celebraciones de quienes rebasan los 100 años, el jolgorio en nuestros pueblos, el lamento de los ganaderos sayagueses por el impacto de la EHE, el recuerdo de la muerte de Cecilia en Colinas de Trasmonte, las actividades culturales en Santa Eulalia de Tábara como ejemplo para la inmensa mayoría de las localidades de esta provincia, los paisajes irreconocibles de la Sierra de la Culebra, etcétera. Y entre todas, la visita a la playa de San Lorenzo, en Gijón, de un grupo de personas mayores de la residencia de Peleas de Abajo. Que Amanda Martín, una zamorana de 100 años, derramara lágrimas al ver el mar por primera vez en su vida no solo me ha emocionado sino que me ha hecho pensar en lo que se esconde tras un acto aparentemente sin importancia. Y es que yo también lloré en su momento. ¡Ay, qué recuerdos!