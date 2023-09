Rubiales y más

Ante el gran debate, justificado y lamentable propiciado por el incorrecto proceder del presidente de la Federación Española de Fútbol el cual ya arrastraba varios escándalos y demandas judiciales ante los cuales demostró su soberbia y chulería, como lo ha hecho ahora tras sus vergonzosos gestos, al margen de ese "piquito" fuera de lugar por improcedente, debe añadirse el daño efectuado a la gesta de un grupo de mujeres que han conseguido el Campeonato Mundial de Futbol Femenino y del que menos se viene hablando, minorizándose con ello su gesta deportiva.

Igualmente no se concibe que este personaje pudiera haber sido presidente de nada y más escandaloso el salario que venía percibiendo que, junto al de la vicepresidencia de la UEFA, le suponía la cifra de un millón de euros brutos anuales, además de otras dádivas como el coche oficial, ayudas para la vivienda, etc. Lógico que no quisiera dimitir, se le acababa el chollo. Vergonzoso todo ello, qué o quién justifica esos sueldos y por qué no se habla de ello, qué méritos hizo este hombre para llegar a ese poder económico y presidencial; cuántas personas en dicha federación o en otros organismos similares siguen gozando de esos emolumentos y cuáles son sus gestas o méritos; porqué se permiten esos sueldos. Pues bien de todo esto último apenas se habla.

Confíemos que se haga justicia y se ponga en su sitio a este personaje, así como a quienes han apoyado su gestión, y tengamos en cuenta que todo esto no es cuestión de feminismo ni machismo, más bien de incorreción degradante social y educativa.

Ángel Santamaría Castro