España vertebrada

Por imperativo legal, prometo acatar la Constitución. De este modo se expresó uno de nuestros padres de la democracia en el Congreso el día que tomó posesión de su acta de diputado. Esto es España, así que el cachondeo de charanga y pandereta que siguió a partir de entonces fue ensordecedor.

Por Valencia, prometo acatar la Constitución, dijo en lengua valenciana otro. Y por la III República, y por visca Catalunya lliure, y por un Real B campeón de Europa, remató alguien en un perfecto andaluz occidental… Sólo eché en falta que uno de nuestros congresistas jurara su cargo en ladino, y por Sefarad. Y otro por Al Ándalus, y en lengua mozárabe.

O de perdidos, al río, que alguien jurara su cargo por Dios, la patria y el rey.

Y es que España no es una nación de naciones o un estado plurinacional, ni tan siquiera el viejo reino de taifas, porque España es un carajal de carajales aquejado de neurosis colectiva. El Congreso se ha convertido en un frenopático en el que una asamblea de majaras se empecina en no querer hablar el mismo idioma que seiscientos millones de humanos en todo el planeta. Con el dineral, que no nos sobra, que esto nos va a costar.

Así que, como nuestros politiquillos no se pongan de acuerdo en usar el latín como lengua vehicular, los vascos también tradujeron a Salustio y a Virgilio en el instituto, todo apunta a que, en septiembre, los puestos de trabajo más demandados no serán los de algún parque tecnológico o los de la silver economy, sino los de la Escuela de Traductores de Toledo.

Esto nos pasa por votar al payaso de la clase para delegado.

El nacionalcatolicismo forzoso de la Falange y la actual imposición del dogma plurinacional responden a la misma táctica Goebbeliana de travestir una mera creencia de verdad empírica

El esperpento multilinguístico del otro día no es sino el más fiel reflejo del grado de descomposición que ha alcanzado el Antiguo Régimen del 78. Un sistema político putrefacto que conviene reformar, empezando por la injusta y discriminatoria ley electoral D´Hondt. Con su recuento de votos proporcional aprobado sólo para contentar a catalanes y vascos. Quienes no votaron la Constitución, porque a ellos les hace ilusión no pertenecer a España, pero sí vivir a costa de sus instituciones.

Con un sistema electoral mayoritario, el pueblo español votaría en conciencia. Cada uno según sus principios. Y no como hasta ahora, pensando en circunscripciones, ecuaciones de segundo grado y cuentas de la vieja. El voto es personal e intransferible, nunca útil. Útil es una navaja multiusos, saber idiomas o la chaquetina colgada del brazo cuando se va de verbena veraniega.

En un sistema electoral mayoritario, todos los partidos políticos parten de la línea de salida con las mismas ventajas. Por lo que cada votante vota al partido político de sus amores, y no al que estima que tiene más probabilidades de hacerse con el escaño.

Beneficiar a catalanes y vascos, discriminando con ello al resto de españoles, viene de lejos. Mucho antes de que lo denunciara el genio de Ortega y Gasset en su magna obra España invertebrada; Mucho antes de que la dictadura de Franco alicatara ambas regiones de arriba a abajo, concentrando allí la industrialización del país, y obligando al conjunto de España a emigrar hacia esas dos zonas.

Después, Felipe González calló y otorgó con la corrupción generalizada de la famiglia Pujol, le iba el pan de cada día en ello. Y Aznar habló catalán en la intimidad con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Mientras que esa izquierdita que ignora a Marx, y su advertencia de que el nacionalismo es un arma del Capital para dividir al proletariado, reclama el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

Es tanta la dependencia que nuestras ilustrísimas señorías tienen de sus díscolos camaradas catalanes, que PSOE y Sumar han cedido parte de sus diputados, para que Esquerra y Junts puedan disponer de grupo parlamentario propio. Y con ello, ganar más perras.

Pero lo más descacharrante, es que nos lo pretenden vender como la mejor herramienta para llegar a la Pax Romana.

Ya lo dijo el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels: "Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos al que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa por convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar".

La consigna oficial de una España vertebrada en torno a la gran mentira de una plurinacionalidad irreal, como resultado de unos nacionalismos imaginarios, fabricados por cuatro burgueses acomplejados porque no nacieron en Cádiz, responde a la misma táctica que empleaba Falange Española. La de travestir una mera creencia de irrefutable verdad empírica.

Y así, hemos pasado del adoctrinamiento forzoso en el viejo dogma nacionalcatólico al adoctrinamiento forzado en el actual dogma de la nación de naciones. "Miente, miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente se la creerá", que apostillaría el ministro de Hitler.

Una España vertebrada se logra no como hasta ahora, vendiendo la moto de que una España plurilingüe es lo mismo que una España plurinacional. Estados Unidos no posee lengua propia, pero es una nación independiente desde que le ganó la guerra de independencia a Inglaterra. India también se independizó de Inglaterra, y es una nación con lengua propia.

Una España vertebrada se consigue desarrollando el país en su conjunto. Implementando políticas comunes, y en igualdad de oportunidades para todas las regiones. Y haciendo que progresen a la misma velocidad todos los frentes: humano, político, militar, sanitario, económico, turístico, industrial, tecnológico, sanitario, agroalimentario...

Para alcanzar una España vertebrada, lo principal es dejar de beneficiar a unos pocos españoles discrimando a la amplia mayoría.

(*) Ganadera y escritora