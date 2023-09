Negocios ilegales en el Sahara Occidental

Desde la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos, observamos el gran esfuerzo que esta llevando a cabo el Ministro Omar Mansour, representante del Frente Polisario y del Pueblo Saharaui para Europa, en la defensa de los Intereses del Sahara Occidental ante la explotación de sus recursos naturales por parte de Marruecos y Empresas Europeas y de Estados Unidos. En una clara violación del Derecho Internacional.

Estamos asistiendo a un grito desesperado de Marruecos para incitar a grandes empresas Europeas y de otros países a participar en un proyecto ideado por la (OCP) empresa marroquí de fosfatos (propiedad del Rey Mohamed VI) para hacer inversiones para el desarrollo de la Energía Verde en el territorio ocupado por Marruecos en el Sahara Occidental.

Respecto a este "Proyecto" quisiéramos señalar lo siguiente: El Sahara Occidental está considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización y en el que esta Organización, conjuntamente con la Unión Africana, están llevando a cabo un proceso de descolonización monitoreado por una Misión de Naciones Unidas, llamada Minurso, cuyo cometido es llevar a cabo un Referéndum para la autodeterminación de los habitantes de ese país, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad, conforme al Plan de Arreglo aprobado por Unanimidad en Diciembre de 1991 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que ha contado con la aprobación de las dos partes en conflicto Marruecos y El Frente Polisario (Representante único y legitimo del pueblo saharaui).Un alto el fuego fue observado para crear un clima propicio para el éxito de la labor del ONU.

A pesar de los esfuerzos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los buenos oficios de los enviados especiales de los secretarios generales de dicha organización y del acompañamiento de La Unión Africana de llevar a buen término el proceso de descolonización, pero también de los sacrificios y de la paciencia del Frente Polisario y de la resiliencia del pueblo saharaui, Marruecos al no poder incluir sus colonos como votantes en el Referéndum ha bloqueado la labor de Naciones Unidas. El Frente Polisario, después de tanta arrogancia por parte de marruecos y de su desafiante rebeldía con las Naciones Unidas y La Unión Africana, pero también por su campaña de represión, desaparición de más de 450 civiles mujeres y hombres, encarcelamientos de centenares de saharauis violaciones de Derechos Humanos y confinamiento de las zonas ocupadas aislándolas de la prensa internacional y de las visitas de los organismos y Ong´s de Derechos Humanos, denunció el alto el fuego e inició el 13 de noviembre del 2020 la vuelta a la acción militar que se traduce desde entonces en una guerra de desgaste contra el ejército de marruecos en las zona ocupadas. Lo cual implica que todo el territorio del Sahara Occidental sea una Zona de Guerra.

En base a lo anteriormente dicho y de los enormes gastos de armamentismo, conviene entender que la urgencia de marruecos de hacer campaña prometiendo generosas ofertas para inversionistas en Energía Verde en el territorio ocupado del Sahara Occidental no son más que confesiones de la necesidad de fondos por el daño que le causan las pérdidas materiales ,humanas y financieras de su guerra en el Sahara Occidental , que han provocado la bancarrota, en estos últimos dos años , de centenares de empresas y de una hemorragia y una desmoralización dentro de su ejército. En este contexto cabe preguntarse? ¿Por qué ahora y por qué en el territorio del Sahara Occidental? ¿Acaso para la energía solar o eólica no hay suficiente espacio en el terreno marroquí no contestado para la energía solar o eólica, y que reúna las necesarias garantías de seguridad para las personas e inversiones?

Esta convocatoria es una vulgar y descarada tentativa de implicar a intereses extranjeros en invertir en una aventura de guerra de colonización, pérdida por adelantado, contra el pueblo saharaui, que solo busca respeto de sus derechos sobre su territorio.

Estas tentativas fracasaran como han fracasado los acuerdos de pesca y de agricultura de la Unión Europea con Marruecos sobre el Sahara Occidental y sus aguas adyacentes y una vez más el Frente Polisario llama a las empresas que marruecos está intentando embaucar en "la energía verde" y en la construcción de puertos en nuestro país, de no caer en la tentación, porque eso solo podrá traerles la pérdida de sus bienes y poner en peligro la vida de sus trabajadores, además les cerraría el paso ante futuras y prometedoras inversiones en la República Saharaui, después de la solución definitiva de este doloroso conflicto.

Marruecos intentar negociar con Bienes que no le pertenecen, es una irresponsabilidad y una temeridad. Una vez más recordemos el Auto dictado por la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional siendo Presidente de la misma en ese momento el ministro de Interior Grande Marlaska en la que dijo que Marruecos no tiene ningún título de propiedad sobre el Sahara Occidental y no puede Administrar Justicia en los mismo y menos hacer negocios. Esperemos que Pedro Sánchez algún día nos explique qué acuerdos secretos firmó con Marruecos.

(*) Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos