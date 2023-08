Suevos, vándalos y alanos

No hay derecho a lo que hacen las huestes de esos bárbaros del spray que no respetan a nada y a nadie. Sobre los salvajes que se han dedicado a embadurnar los muros centenarios de los templos de San Vicente, San Esteban y San Cipriano, debe recaer un castigo ejemplar. No consiste en que limpien, que también, las fachadas que tanto dinero cuesta mantener, se trata de que se den un garbeo por la cárcel que es donde tienen que estar delincuentes como ellos. Lo son del patrimonio, no solo de la Iglesia, sino de Zamora y de todos los zamoranos.

Llamar grafitis a sus embadurnamientos y mensajes tradicionales es ofender a los artistas de este arte de expresión callejero que han dejado excelentes muestras de su calidad y buen gusto. Los de las pintadas que es como hay que llamar a su "obra" son pintamonas y nos tienen Zamora echada a perder. La otra mañana, los enormes escaparates de lo que un día fue la peluquería Marco Aldani, amanecieron embadurnados con esas gilipolleces a las que una no se acostumbra y que no podemos llamar arte. Menos multas a los vehículos para recaudar, más vigilancia, más castigos para los pintamonas y multas de cuantía sustanciosa que, en el caso de ser menores, harán "pupa", mucha "pupa" a sus progenitores. Es imperdonable lo que han hecho en los muros de los tres templos. Que se dediquen a mandar en una botella y río abajo sus mensajes de amor o desesperación y sus consignas políticas pero que tengan la bondad, si es que saben qué es eso, de respetar el patrimonio para, a su vez, ser respetados. Y no que, con sus actuaciones, despiertan la repulsa de la inmensa mayoría de la ciudadanía. No hay nada peor que no saber dar cauce a... no sé cómo llamar a lo de estos chicos y no sé si habrá alguna chica. Algunas fijan también en eso la igualdad. Conozco a una señora encantadora, Laura Lucía Miranda, que también pinta y lo hace sobre las uñas de las mujeres, creando verdaderas obras de arte. Laura Lucía ha encontrado un cauce extraordinario para dar rienda suelta a su creatividad haciendo de ella su forma de expresión y, por supuesto, de ganarse el pan. Toda una artista cuya obra queda plasmada en fotos que revelan su maestría. No sé si el Ayuntamiento debería colocar unos paneles para que los pintamonas se desahoguen. Y de paso, que alguno de nuestros extraordinarios historiadores se preste a darles unas clases gratuitas de arte en el calabozo donde debieran permanecer lo que la ley estime oportuno, para que aprendan a respetar, dejando de emular a suevos, vándalos y alanos.